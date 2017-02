– Samenes nasjonaldag må bli en fridag slik som 17. mai

I forrige uke var det storstilt feiring av det samiske 100-årsjubileet, en markering for det første samisk landsmøtet i 1917.

– Det har gått 100 år og vi har ikke kommet lenger enn at vi ikke har fått en egen fridag for samenes nasjonaldag.

Det sier ordføreren i Saltdal, Rune Berg, etter at kommunen måtte feire samenes nasjonaldag den 5. februar, som er dagen før samenes nasjonaldag.

– Det er ikke verdig. Vi får ikke feiret dagen på den verdige måten som jeg mener at samenes nasjonaldag skal feires på.

Ordfører Rune Berg mener at flere vil få muligheten til å delta på feiringen av samenes nasjonaldag dersom det blir en fridag. Foto: Saltdal kommune

– Drukner i hverdagen

Saltdal kommune valgte å gjøre det slik for at flest mulig skulle få mulighet til å være med på feiringen.

– Til neste år faller 6. februar på en tirsdag, og dermed drukner den i en hverdag da folk ikke har tid og ikke har fri, sier ordføreren til NRK.

– Skulle vi ha feiret Norges nasjonaldag den 16. mai når 17. mai faller på en mandag? Der er ikke bra at vi ikke får feiret nasjonaldagen på den rette dagen.

Berg mener at saken nå må løftes til nasjonale politikere.

– Vi må få en debatt på dette nå, og få satt samenes nasjonaldag som en fridag. Når et folk har en nasjonaldag så er det en selvfølge at det skal være en fridag.

Både nåværende sametingspresident, Miljøpartiet De Grønne, studenter og andre ordførere har tidligere tatt til ordet for at 6. februar bør bli en fridag.

Avgjøres av Stortinget

Statssekretær Anne Karin Olli kan ikke svare på om de er mulig at samenes nasjonaldag blir en fridag. Foto: Carl-Gøran Larsson/NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker at dette er en sak som må avgjøres av Stortinget.

– Det er Stortinget som må endre loven, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Statssekretæren sier det er to måter å løfte saken til Stortinget på.

– Den ene er at regjeringen legger frem saken, eller at det kommer som et forslag fra et av stortingsrepresentantene.

Dette har ikke vært en aktuell problemstilling, forklarer Olli.

– Denne problemstillingen kom opp i dag så vi har ikke tenkt på det, heller ikke jeg som statssekretær. Så vidt meg bekjent så har ikke dette vært en sak tidligere.

– Er det mulig å få dette til?

– Det har jeg ingen tanker om.