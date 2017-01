– Rettssikkerheten er på spill grunnet språkproblemer

– Det er samme handikap som om at norske personer skal gi sin forklaring på engelsk, om de kan det eller ikke

Dette sier Nancy Charlotte Porsanger Anti som selv har vært i flere rettssaker som tolk. Hun ser store svakheter i den konsekutive tolkningen som ble gjort i denne rettssaken.

De to tolkningstypene Ekspandér faktaboks Konsekutiv tolking foregår «etterfølgende», det vil si at tolken gjengir det som kommer til uttrykk i en ytring etter at den er uttalt.

Simultantolking er den form for tolking hvor tolken gjengir ytringene samtidig (simultant) med at taleren snakker. Gjengivelsen av ytringen kommer ut etter noen få sekunder tidsforskyvning og kan gi inntrykk av at tolkebrukeren og tolken snakker i munnen på hverandre. Kilde: SNL.no

Påvirket i forklaringen

– Du får ikke forklare deg gjennom en lengre periode, det kommer også an på tolken hvor lenge personen får snakke før vedkommende blir avbrutt. Etter hvert begynner man å følge med på hva tolken sier, og om de sier det riktig. Noen ganger hender det også at du må rette tolkens uttalelser, sier Porsanger Anti.

I den første dagen i retten ble Jovsset Ánte Sara nødt til å forklare seg på norsk. Dette har nok også påvirket hans forklaring.

DÅRLIG ALTERNATIV: Nancy Charlotte Porsanger Anti forsto fort at det var et dårlig alternativ å bruke konsekutiv tolkning i rettssaken. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det finnes ikke et fagspråk for reindriftsnæringen på norsk som skal dekke det du vil forklare, sier Porsanger Anti.

Forstyrrer tankerekken

– Gjennom gårsdagens konsekutive tolkning som skjedde i går så mener jeg at det ikke kan ansees som om rettssikkerheten er ivaretatt.

Dette sier Randi A. Skum som er seniorrådgiver for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Skum var selv til stede under rettssaken og opplevde det som forstyrrende at Sara sin forklaring hele tiden ble avbrutt. Dette kan ha påvirket den unge reindriftssamens forklaring.

SKEPTISK: – Når du skal forklare deg og ikke får fullføre setninger fordi at du skal gi plass til tolken, så sier det seg selv at det blir veldig oppstykket. Du får kanskje ikke sagt det som du kanskje ville si, dette sier Randi A. Skum Foto: NSR

– Når du skal forklare deg og ikke får fullføre setninger fordi at du skal gi plass til tolken, så sier det seg selv at det blir veldig oppstykket. Det verste som kan skje er at du ikke får formulere slik som du ville, sier Skum.

Hun hevder også at flere ting kan ha blitt glemt mens tolken oversatte ytringene, og det er akkurat dette som gjør at rettssikkerheten står på spill.

– Det er fort gjort å glemme ting som du skulle si og det kan være mange ting som gjør at en tolkning burde gjøres gjennom en simultantolking.