– Nå kan vi senke skuldrene litt

Uttalelsen kommer fra tobarnsmor Kristin Kristiansen etter at kommunestyret i Tysfjord i dag enstemmig vedtok å anbefale overfor Utdanningsdirektoratet at det etableres montessoriskole på Storjord i Tysfjord.

– Det er lagt ned mye energi på det, og vi er nødt til å se positivt på det, og tror at direktoratet nå godkjenner dette, uttaler en glad Kristiansen.

Kristin Kristiansen kan nå senke skuldrene noe for dagens vedtak i kommunestyret i Tysfjord. Foto: PRIVAT

Lang kamp

Storjordsamfunnet har kjempet lenge for å beholde skolen i bygda.

I fjor vedtok kommunestyret å flytte ungdomsskoleelevene til Drag skole. Det vedtaket gikk ikke upåaktet hen.

Foreldrene tok barna ut av skolen, og ga dem privat undervisning inntil 12 av kommunestyrets medlemmer tok saken i egne hender, og beordret elevene tilbake til skolebenken uten noe formelt vedtak.

I oktober fikk imidlertid denne beordringen et lovlig vedtak i kommunestyret.

Respekt

Innstillinga fra administrasjonen i kommunen var negativ til denne etableringen. Dagens debatt i kommunestyret var lenge preget av usikkerhet omkring økonomien for kommunens del dersom denne etableringen blir et faktum.

– Jeg har stor respekt for Storjord-samfunnets kamp. Som ansvarlig kommunestyrerepresentant vil jeg ikke være med på å ødelegge Storjord-samfunnet, sa kommunestyrerepresentant Johan Daniel Hætta (Ap) i dagens debatt.

Johan Daniel Hætta (Ap) var i dag positiv til å gi sin stemme til Storjordsamfunnet. Foto: Sander Andersen / NRK

Hætta var én av dem som i fjor gikk inn for å pendle ungdomsskoleelevene 40 kilometer. I dag hadde han en annen oppfatning av skolesituasjonen på Storjord.

Enda mye arbeid

Leder i Storjord Montessoriforening Leif Harald Olsen er glad for at det ble et enstemmig vedtak.

– Med et enstemmig vedtak venter vi bare på at søknaden blir godkjent fra Utdanningsdirektoratet. Vi er veldig glad for vedtaket i dag.

Olsen er noe usikker på hva kommunen gjør i henhold til det å beholde den kommunale skolen enda ett år, inntil en eventuell godkjenning av en montessoriskole fra Utdanningsdirektoratets side.

Leder i Storjord montessoriforening Leif Harald Olsen er kommet et hakk videre i etableringen av en privat skole. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi er jo også avhengige av at de som skal starte på utdanning innen montessoripedagogikk i juli må ha en skole å være på. Vi har lærere som er klare til å starte på den utdanningen for å være klar til neste skoleår.

Dersom planene godkjennes, vil det trolig bli montessoriskole på Storjord fra høsten 2018.

