– Nå berger vi språket vårt

– Det er en fantastisk nyhet som betyr alt for oss. Nå vet vi at vi får språket vårt godkjent, sier styrelederen i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Lennart Ranberg.

Det pitesamiske senteret har den siste tiden jobber hardt for å få pitesamisk godkjent som eget skriftspråk.

Nå er de ett steg nærmere målet når det norske Sametinget har bestemt seg for å be om at pitesamisk får et godkjent skriftspråk.

Dette er det største fremskrittet for det pitesamiske noensinne. Lennart Ranberg, styreleder for det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe

Lite og sårbart

Pitesamisk er alvorlig utrydningstruet. Bare 30 personer forstår språket i Sverige, i Norge er det borte allerede.

På UNESCOs liste over truede språk er pitesamisk språk klassifisert som svært alvorlig truet eller nesten utdødd.

Slik beskriver UNESCO språk som havner i denne kategorien: «De yngste språkbrukerne er besteforeldre og eldre, og de snakker språket bare delvis og sjelden».

I mange år har jobben med å redde det pitesamiske språket foregått. Miljøene er små og sårbare, og man prøver å holde liv i det lille som er igjen.

Sametinget støtter jobben

Språket har til nå bare vært et muntlig språk.

Men i forrige uke bestemte det norske Sametinget seg for å be om at pitesamisk får et godkjent skriftspråk.

– Sametingsrådet vedtok å be Samisk parlamentarisk råd om å gi fag- og resurssenteret Sámi Giellagáldu i oppdrag å sette i gang arbeidet med normering av skriftspråket, skriver seniorrådgiver i Sametinget, Nils Øivind Helander, i et brev til det pitesamiske senteret.

Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et samarbeidsorgan for Sametingene i Norge. Sámi Giellagáldu er underlagt SPR.

Det norske Sametingsrådet anmoder også Duoddara Ráfe om å komme med forslag til fagfolk som kan bistå i dette arbeidet.

Det norske Sametingets visepresident, Lars Filip Paulsen, håper at jobben med å godkjenne pitesamisk starter snart. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Berger språket

Lennart Ranberg sparer ikke på ordene når han skal beskrive hvor viktig dette er for pitesamer.

– Det har så stor betydning for hele det pitesamiske området. Det betyr at vi har et språk, og at jeg er same. En pitesame. Nå kan jeg lære meg språket mitt, sier styrelederen.

– Er det håp på å få berget språket?

– Nå berger vi språket. Det er ingen tvil om det. Ingen snakker pitesamisk på norsk side, men selv forstår jeg 80–90 prosent.

Det norske Sametingets intensjon er å starte normeringen, men har sendt saken videre til Samisk parlamentarisk råd.

– Jeg håper at de støtter vårt ønske, sier visepresident Lars Filip Paulsen (H).