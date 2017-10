– Mobbing kommer av ukunnskap

​​​​​​Ailo Thomassen er fra Tysfjord, men bor og har bodd i Gällivare i Sverige de siste årene. Til vinteren er han aktuell i en svensk programserie om samer.

– En historisk berettelse, men også for å vise hvordan samer lever i dag, som han selv utrykker det.

Vil gjerne bidra til kunnskap

Ailo Thomassen vil gjerne bidra til større kunnskap om samer. Derfor er han med i en TV-serie i regi av Utbildningsradion i Sverige.

– Det er som en norm at alle samer har rein. Det er den der ukunnskapen jeg vil til livs. Og så er det viktig å få fram at alle samer ikke har rein. Noen er også DJ som meg.

– Jeg vil at alle skal få mere kunnskap om samer. For mobbing kommer jo mest av fordi man ikke vet.

Nedenfor ser du en video som Utbildningsradion (UR) har produsert i samband med denne programserien.

Mitt liv, og min historie

Ailo deltar i to serier som skal sendes til vinteren. I den ene programserien er Ailo én av ungdommene i den serien som er beregnet for ungdommer, og den andre er en serie beregnet for eldre barn.

– Jeg er i til sammen seks episoder der seerne skal følge meg der jeg beretter og gjør mine betraktninger om min egen historie. De vil ha et bilde av hvordan samene lever i nuet. Jeg vil fortelle om mitt liv, og min historie, og hvordan det samiske er i min verden, sier den reflekterte ungdommen.

Jorge Argento (th) mener Ailo Thomassen var det de trengte for å lage en slik serie. Foto: Daniel Stein/UR

Prate i Sápmi-perspektiv

Programskaper og produsent Jorge Argento i Utbildningsradion i Sverige var ikke i tvil om at de hadde truffet på rett person da de fikk kontakt med den 17-årige ungdommen.

– I og med at han har bodd både i Norge og Sverige, passet han inn i konseptet vårt. Han har to lands perspektiv, og kan prate om å vokse opp i Sápmi. Bare det, tenkte vi, er veldig forlokkende å få med noen som kan prate ut av et Sápmi-perspektiv. Han sysler i tillegg veldig mye med ungdomsmusikk. Og det er noe som også er veldig forlokkende for vårt unge publikum, som denne serien sikter seg mot.

– Ailo kjenner seg trygg på sin identitet. Det samiske har alltid vært en selvfølge. Han behøver ikke anstrenge seg for å ha dette levende i seg. Han kjenner seg hjemme der.