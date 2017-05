Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er sterkt kritisk til gruvevirksomhet. Foto: Samisk kirkeråd

– Jeg tenker på alle som har brukt og skal bruke fjellene. Hvordan skal vi leve sammen med både gruvedrift, vindmøller og vannkraftverk rundt oss?

Det lurer Mikkel Eskil Mikkelsen på, som er leder for Salten sameforening og førstekandidat for NSR i Vesthavet valgkrets.

– Jeg får en dårlig følelse av dette.

– Interessant mineralforekomst

Tidligere statsgeolog i Norges geologiske undersøkelse, Ingvar Lindahl, har vært flere turer i Tysfjord og Hamarøy i jakten på verdifulle mineraler. Foto: Sander Andersen / NRK

Kommentarene kommer etter at NRK i går fortalte om at Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kommunemineral AS ser nærmere på en interessant mineralforekomst i den lulesamiske kommunen Tysfjord.

– Det er et eller annet som har en elektrisk ledningsevne, men vi aner ikke om det har noen verdi, sier tidligere statsgeolog i NGU, Ingvar Lindahl.

Dersom verdiene er store nok, vil det i fremtiden kunne bli gruvedrift i området.

Det er det røde området som vurderes, og ligger midt mellom Rummbo og Hujtakjávrre i indre delen av Hellmofjorden i Tysfjord. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Store milliardplaner

Men gruvedrift er ikke den eneste næringen som planlegges i Tysfjord og Hamarøy, hjertet av det lulesamiske området:

Og fra før finnes det både vannkraftverk, bergverk og fiskeoppdrett i området. Se oversikten her:

– Må sikre samiske rettigheter

Mikkel Eskil Mikkelsen, som selv er fra Tysfjorden, er svært kritisk til at det nå letes etter mineraler i lulesamiske områder uten at samiske rettigheter er sikret.

– Myndighetene har ikke tenkt på hvordan gruvedrift skal tilpasses våre levemåter og rettigheter.

– Det er svært viktig å gjøre det. Jeg kan ikke godta at de setter i gang slike prosesser uten å fokusere på samers rettigheter, legger han til.

Samiske rettigheter ikke er avklart sør for Finnmark, slik det er i Finnmark gjennom Finnmarksloven.

– Det er ikke funnet løsning på dette i våre områder. Derfor mener jeg at det er på tide å dra frem arbeidet med Samerettsutvalget II. Gjennom det arbeidet er det foreslått hvordan man løser spørsmålene om samiske rettigheter sør for Finnmark.