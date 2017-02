– Hadde ingen forventninger om finaleplass

– Det var steinhardt felt, alle var svinbra og populære. Det kunne ha hendt hva som helst, så jeg hadde ingen forventninger, utbrøt Jon Henrik Fjällgren til Sameradion & SVT Sápmi etter at finaleplassen var et faktum.

En värld full av strider» («Vearelde gusnie jeenh vigkieh» på sørsamisk), heter låten som Fjällgren deltar med, sammen med artisten Aninia.

I den siste delfinalen konkurrerte han lørdag mot artister som tidligere ESC-vinner Loreen, Axel Schylström og Wiktoria.

Rørt finalist

Selv om den sindige reindriftsutøveren tidligere har vunnet Talang Sverige og hevdet seg bra i Melodifestivalen, var det nesten en sjokkartet opplevelse å gå direkte til finalen i Melodifestivalen.

– Det føles som man vil både le og gråte samtidig, det var virkelig et følelsesladd øyeblikk, sier Fjällgren.

Også Aninia var i lykkerus etter delfinalen i Skellefteå lørdag.

– Hvor fantastisk er ikke dette! Det er helt ubeskrivelig.

To ESC-kandidater med joik

Også i den norske MGP-finalen er det duket for joik, med bidraget «First Step In Faith / Oadjebasvuhtii». Låten fremføres av Elin & The Woods.

Dermed kan det ende med at den populære joikeren fra Mittådalens sameby i Härjedalen møter Elin Kåven fra Karasjok i Finnmark til «joikeduell» i Kiev.

11.mars blir det avgjort hvem som skal representere Sverige og Norge i årets Eurovision Song Contest, som arrangeres i Ukraina i mai.