– Er du en skapjoiker? Stå frem i 2017!

Joik i vei, og bruk emneknaggene #NRKjoik, #NRKjuojgga, #NRKvuelie eller #NRKluohti på Instagram og Twitter, og så vil vi etter hvert dele innleggene deres på våre nettsider.

Husk at innlegget må være offentlig for at du kan dele videoene dine med NRK.

2017 er det året da samer og samisk kultur og historie skal være i fokus. Bakgrunnen til dette er at det i år er 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette feires stort i Trondheim, som var vertsby for møtet i februar 1917.

Myter

Det er mange myter forbundet med joik. Noen tror at alle samer kan joike, og at alle samer har en joik.

Men stemmer dette?

I våre funfacts-videoer forteller vi ting du kanskje ikke visste fra før. Disse deler vi på sosiale medier i ukene fremover, og den første forteller altså litt om Sámi Grand Prix.

Ikke alle våger å delta i Sami Grand Prix. Men kanskje det er lettere å joike foran et mobilkamera, mens en bekjent filmer deg? Dette håper vi at de mange «skapjoikerne» skal våge å gjøre, og dermed dele sine joikeferdigheter via NRK.

Artister og joikere fra serien Muitte mu – Husk meg Foto: Johan Mathis Gaup / NRK

Joik som lørdagsunderholdning

For aller første gang i NRKs historie skal joik være lørdagsunderholdning. Serien heter Muitte mu – Husk meg, og der følger vi seks norske artister og seks joikere.

Det skal læres både teknikk og kunnskap om joik, men i tillegg skal artistene også lage en helt ny joik som de skal gi bort til en person de har kjær.

Serien starter lørdag 14. januar kl. 22.25 på NRK1.

