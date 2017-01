– Derfor valgte vi å slå oss sammen med Narvik

– Vårt hovedønske var å bestå som en egen kommune, men vi ble stemt ned i kommunestyret. Derfor måtte vi gjøre et valg.

Det sier politiker Kurt Solstrøm (Tysfjord bygdeliste) som gikk inn for at Tysfjord skal slå seg sammen med Narvik, til store protester fra innbyggere i deler av kommunen.

– Narvik vil bli en stor og robust kommune med stort fagmiljø. De tjenestene som vi kanskje ikke er gode på, vil vi få i Narvik.

Benkeforslag

Tidligere denne uken vedtok kommunestyret i Tysfjord at hele kommunen skal slå seg sammen med Ballangen og Narvik, med 11 mot 6 stemmer.

Kommunestyret skulle ta stilling til to alternativer: Enten måtte kommunen dele seg slik Fylkesmannen tidligere har foreslått, at halve kommunen gikk til Hamarøy og halve til Narvik og Ballangen. Eller fortsette som samlet kommune.

Etter en flere timers lang debatt ble begge de to nevnte alternativene nedstemt. Det siste og tredje alternativet sto dermed igjen: Benkeforslaget fra varaordføreren om å gå for en helhetlig ny kommune nordover.

Reagerer

Siden da har det kokt med reaksjoner fra innbyggere på Tysfjords vestside.

Hundrevis av kommentarer både på sosiale medier, og leserinnlegg

Titalls brev til Fylkesmannen i Nordland.

Underskriftsaksjon på nett for at vestsiden skal gå til Hamarøy – over 300 har signert på under to døgn.

Felles for mange av reaksjonene er at de så gjerne vil bli en del av Hamarøy kommune – og ikke Narvik.

Hvorfor stemte flertallet av politikerne i Tysfjord da for å gå til Narvik? Det spørsmålet har mange personer etterlyst svar på.

Alle undersøkelser viser jo at et stort flertall av innbyggerne på vestsiden ønsker seg til Hamarøy fremfor Narvik. NRKs undersøkelser viste samme resultat både i 2014, 2015 og 2016.

STILLER SPØRSMÅL: Her er en av flere innbyggere som lurer på hvorfor hele Tysfjord skal inn i en Narvik storkommune. Foto: Skjermbilde fra Facebook

Måtte ta stilling

Gjennom en intensjonsavtale ville det meste havnet i Hamarøy, og ingenting ville vært tilgodesett til Tysfjord, hevder Kurt Solstrøm. Det kunne ikke han akseptere, og derfor tok de stilling til saken og valgte å gå mot den andre nabokommunen.

– Vi kunne jo ikke nekte å stemme. Vi måtte ta stilling til saken. Ut ifra en helhetlig vurdering bestemte vi oss for at vi ikke vil dele opp kommunen, og at Narvik er det beste alternativet.

– Tysfjord måtte innfri kravene i kommunereformen på et eller annet vis. Og nå sier Fylkesmannen at Tysfjord har innfridd kravene, sier Solstrøm.

– Stor og robust

Begge de diskuterte kommunene (red.anm. Tysfjord og Hamarøy) har i mange år hatt økonomiske utfordringer. Dersom disse to ville slått seg sammen ville det vært enda større utfordringer på den økonomiske fronten, mener politikeren.

– Tysfjord og Hamarøy har akkumulert underskudd på mange titalls millioner kroner, og vil ha store økonomiske vanskeligheter. Hvis vi skulle slått oss sammen så ville vi fått betydelige utfordringer med drifta.

Den dagligdagse driften i kommunen ville også møtt mange utfordringer, hevder Solstrøm. Mange institusjoner ville nesten vært vegg i vegg, noe som politikeren mener ikke ville vært heldig for noen av partene.

– Det vil da være fem skoler, fem kirker, tre legekontor, to sykehjem og to svømmehaller med korte avstand fra hverandre. Vi tror ikke at Tysfjord og Hamarøy alene ville klart å drive de, sier Solstrøm.