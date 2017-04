– Blir skuffet hvis rådmannen har sagt at han ikke ville jobbe med seksuelle overgrep

I går fortalte NRK om et internt dokument som avslører hvorfor kommunestyret i Tysfjord ønsker å kvitte seg med rådmann Oddbjørn Nilsen.

En av mange påstander i brevet er at Nilsen skal ha uttrykt at han ikke ville jobbe noe mer med seksuelle overgrep, og ville heller ikke skaffe en eneste krone til dette arbeidet.

– Hvis det stemmer at rådmannen har sagt det, så blir jeg veldig skuffet. Kjenner en fortvilelse, og blir sint, sier Marion Knutsen.

Det har nylig blitt kjent at Tysfjord har vært rammet av seksuelle overgrep langt tilbake i tid. Knutsen var i juni i fjor én av elleve som fortalte sin historie i VG, noe som bidro til at politiet startet etterforskning av flere seksuelle overgrep i Tysfjord.

ÅRETS NORDLENDING: I desember håpet Marion Knutsen, som ble kåret til Årets nordlending, at kommunen startet forebyggende arbeid. Her er hun avbildet sammen med rådmann i Tysfjord Oddbjørn Nilsen (til høyre) og ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap). Foto: Ola Helness / NRK

– Overgrep skulle prioriteres

Dokumentet som NRK har fått tilgang til, via Fylkesmannen i Nordland, er et utkast til varsel om oppsigelse. Det var ifølge Fylkesmannen et vedlegg til kommunestyrebehandlingen 21. februar.

– Fra dag én etter at saken kom ut, så har rådmannen personlig sagt til meg at seksuelle overgrep er en viktig sak å jobbe videre med. Forebyggende arbeid var viktig fremover, og skulle ha dette som en prioritert sak, sier Knutsen, og legger til:

– Man ser nå at månedene har gått, og lite har blitt gjort fra rådmannen. Så jeg har mistet all tiltro til hva han har sagt – og null tillit.

Knutsen betegner det som et nytt overgrep dersom det stemmer at rådmannen har sagt at han ikke vil jobbe mer med seksuelle overgrep.

– Jeg vil si at det er et nytt overgrep mot ofre og fremtidige ofre. Ting må gjøres nå, og kommunen har stor del av det ansvaret, mener hun.

Utdrag fra et utkast til brev til rådmannen i Tysfjord. Rådmannen vil ikke kommentere innholdet. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ordføreren: – Dette er feil

Rådmannen har ikke kommentert påstandene i brevet, og kommenterer heller ikke Marion Knutsen sine utsagn.

– Det henvises til kommunen ved ordfører/kommunens advokat, skriver Oddbjørn Nilsen i en SMS til NRK.

Ordfører Tor Asgeir Johansen skriver i en SMS til NRK at det er søkt om penger til det omtalte prosjektet for arbeid med seksuelle overgrep i kommunen.

– Prosjektet er både søkt på og arbeides med, så dette er feil. Ellers har jeg ingen kommentar, skriver Johansen.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å ringe både rådmannen og ordføreren uten å lykkes. Så langt kommuniserer de via e-post og SMS.