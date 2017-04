– Bare to metrostasjoner unna gikk det av en bombe

Det har vært en stor eksplosjon i et togsett mellom T-banestasjonene Teknologisk institutt og Sennaja Plosjad i St. Petersburg.

Talsmann for guvernøren i St. Petersburg, Andrei Kibitkov forteller at ni personer er drept og 20 er skadd.

Påvirker hele St. Petersburg

– Dette påvirker nå hele St. Petersburg, hele metroen er lukket, og alle har fått beskjed om å reise hjem. Så det er ganske kaos, forteller Professor ved den samiske høyskolen i Kautokeino, Svein Disch Mathiesen.

MANGE SKADDE: Her ser vi folk som var på stedet da bomben gikk av. Foto: AP

Mathiesen var på urfolksinstituttet med sine elever da eksplosjonen skjedde.

– Ikke langt unna, på metroen, bare to metrostasjoner unna instituttet så gikk det av en bombe her i ettermiddag.

Terrorhandling

Myndighetene omtaler eksplosjonen som skal ha gått av i en t-banevogn, som en terrorhandling.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mathiesen forteller at de ikke er redde, men at de trolig må bli på urfolksinstituttet en god stund.

– Vi blir nok her lenge, for det er vanskelig å få transport, så vi blir her utover kvelden, sier Mathiesen, og legger til at de nok ikke vil trenge å overnatte der.