61 år gammel mann funnet omkommet

Forbipasserende fant den omkomne og skuteren

– Vi kjenner ikke forløpet, men på åstedet er det åpenbart at han har kjørt over en bro som gikk over en stilleflytende, dyp bekk. Det er en litt smal bro, og mannen har havnet i bekken, delvis under skuteren, sier operasjonsleder Svein-Erik Jacobsen hos politiet i Finnmark.

Nå jobber politiet med å samle inn opplysninger om hendelsesforløpet. Vi forsøker å kartlegge personens bevegelser, og hvem som kan ha de siste observasjoene av den omkomne, sier Eirik Pedersen.

Politiet har vært på ulykkestedet, men foreløpig er det for tidlig å si noe om hva som har skjedd med mannen som forulykket med snøskuteren, sier han. Pårørende er underrettet, men politiet ønsker ikke å si noe om hvor den omkomne er fra, og noe mer om hendelsesforløpet.

Mannen var ikke meldt savnet

Politiet fikk melding i 1700 tiden sist fredag fra en forbipasserende person, om at han hadde funnet en snøskuter og en mann som lå død i en bekkeleie, sier politiet. Ulykka skjedde nær Suolojávri.

– Noen har brukt broen og sett at det lå noe like under vannspeilet, sier Jacobsen.

Mannen er sist observert da han forlot en hytte onsdag, men det er ingen som har meldt han savnet.

Mannen er nå sendt til obduksjon, og politiet regner med at de vil ha en klarere hendelsesforløp når den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger i slutten av uka.

Det er også uklart om hvor lenge mannen har ligget i vannet.