21,9 prosent færre søkere til lærerutdanningene

Det er 21,9 prosent færre søkere til lærerutdanningene i år enn det var i fjor. Ikke siden 2008 har så få søkt lærerutdanning i Norge. Det viser tall fra Samordna opptak.

– Det er svært bekymringsfullt at søknadstallene til lærerutdanningene faller så dramatisk. Dette var det vi var redde for, og tallene bekrefter at nedgangen er stor både i distriktene og i de større studiebyene. Vår innsats for å rekruttere, utdanne og beholde lærere må forsterkes, sier stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) i utdanningskomiteen.

Tall fra Samordna opptak viser at 135.980 personer har søkt på et rekordstort studietilbud: 62.590 studieplasser på 27 universiteter og høyskoler i hele landet. (NTB)