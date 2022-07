Riddu Riđđu er fornøyd med årets besøkstall

Festivalsjef Sandra Márjá West er godt fornøyd med at hele 5379 besøkende tok turen til Riddu Riđđu i år, til tross for regn. I tillegg til de besøkende har nesten 300 frivillige og bargit sørget for at festivalen har gått som smurt. West forteller at de før festivalstart var nervøse for å ikke få nok frivillige, men det ble ikke et problem.

– Vi var forberedt på at ting kunne gå galt, men det har gått som smurt, forteller West.