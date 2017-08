Zuccarello på banen

I dag deltok ishockey-stjernen Mads Zuccarello kjendiser og sponsorer i en uhøytidelig fotballturnering i Randaberg Arena. I morgen er det litt mer alvor når pucken droppes for Zuccarello All Star Game i DNB Arena i Stavanger - der noen av hockeyens aller største profiler spiller til inntekt for organisasjonen Right To Play.