– Jeg kan ikke se dere alle, men jeg er takknemlig for denne muligheten til å snakke og delta, sa Zelenskyj mandag formiddag.

Mandag åpnet ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger, som er en av verdens største møteplasser for olje- og energibransjen.

Flere store og kjente navn deltar på energimessen, som arrangeres for første gang siden 2018.

Både kronprins Haakon, Tesla-gründer Elon Musk og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok under åpningen.

Alle billettene var utsolgt og salen var stappfull da Zelenskyj talte på ONS. Foto: Ole ANdreas Bø / NRK

Zelenskyj holdt talen sin via videolink. Han understreket hvordan krigen i Ukraina har ført til store menneskelige lidelser, men også til en europeisk energikrise.

– Vi ser alle hvor ustabilt gassmarkedet er. Vi kan alle se at trusselen om knapphet på energi er til stede. Vi ser at prisene på energi er så høye at bedrifter havner i krise. Dette fører også til krise i arbeidsmarkedet, sa han.

Det er bare noen dager siden ukrainere markerte at det var et halvt år siden krigen startet. Det var på samme dag som nasjonaldagen til landet.

– Krigen har vart i mer enn seks måneder. Men Russland startet sine handlinger for åtte år siden, sa Zelenskyj til ONS.

– Russland skaper kriser og vil tvinge dere til å forlate de europeiske verdiene. Det er behov for en politikk som forener Europa.

Tilbyr grønn energi til Europa

Zelenskyj er kjent for sine engasjerende og poengterte taler. Han var tydelig på at Ukraina trenger all hjelp de kan få fra et samlet Europa.

– Vi har vist Europas styrke når vi står sammen. Vi har vist hvilke fiender vi kan bekjempe, sa han.

Zelenskyj var ikke bare opptatt av den pågående energikrisen. Han pekte også på løsningen.

– Vi inviterer dere til å investere i grønn energi. Ukraina har beliggenheten, vind og sol. Det er mulig, sa han.

Elon Musk kom opp på scenen etter Zelenskyj. Han ble intervjuet av Xenia Wickett.

Støre: Vi står sammen

Kronprins Haakon var den første taleren under åpningen. Også han trakk fram krigen i Ukraina og konsekvensene den får for olje- og energisektoren.

– Norge støtter Ukraina og håper lidelsene til det ukrainske folket snart tar slutt, sa kronprinsen.

Kronprins Haakon taler under åpningen av ONS. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Statsminister Jonas Gahr Støre sa i sin tale under åpningen at Norge har økt kapasiteten av gassproduksjon med 10 prosent i år. Han garanterte også at Norge ville være en stabil, forutsigbar og troverdig energipartner for andre europeiske land.

Tidligere i sommer annonserte Støre at Norge ville øke støtten til Ukraina med inntil 10 milliarder kroner i år og til neste år.

Under ONS annonserte Støre at to av de ti milliardene skal gå til innkjøp av gass til Ukraina i 2022.