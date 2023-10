Zaptec-sjefen går på dagen

Peter Bardenfleth-Hansen har informert styret om at han vil tre av som sjef for elbilladeprodusenten. Finansdirektøren tar over midlertidig, skriv Aftenbladet.

Styreleder i Zaptec, Stig H. Christensen, skriver i en melding at han er godt fornøyd med arbeidet til konsernsjefen, men at han har forståelse for at konsernsjefen vil være mer med familien sin i København.

Zaptec lager elbilladere og er en viktig konkurrent til kriserammede Easee.