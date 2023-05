– Alt er mulig, sier Zahra Alavi.

Det sier hun ganske ofte. Det har vært hennes leveregel de siste fem årene.

For fem år siden hadde hun sin første skoledag. Ikke i en alder av seks eller sju.

Zahra Alavi var 37.

I dag er hun 42 og i ferd med å avslutte praksisen sin på videregående. Til høsten blir hun lærling som helsefagarbeider i Haugesund kommune.

– Jeg gleder meg veldig, sier hun.

Zahra kunne nesten ikke tro det da hun fikk plassen.

– Jeg var i sjokk da jeg åpnet brevet om at jeg hadde fått lærlingplass. Jeg måtte dobbeltsjekke med søstera mi for å være sikker på at jeg hadde lest riktig, sier Zahra.

Zahra Alavi er nå i praksis ved Bjørgene omsorgssenter. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Fikk aldri skolegang

Zahra Alavi og familien kommer egentlig fra Iran. Da hun var baby, flyttet familien til Afghanistan.

På den tiden fikk ikke innvandrere gratis skolegang i landet. Og foreldrene hadde ikke råd til å betale for at Zahra skulle få noen form for utdannelse.

I voksen alder passet hun på sin syke og aldrende far i flere år.

Derfor kunne hun verken lese eller skrive da hun kom til Norge.

– Jeg begynte med å lære meg alfabetet månedene før jeg begynte på skolen her, sier 42-åringen.

Etter det har hun jobbet hardt for å komme dit hun er i dag.

– Men det har ikke vært så vanskelig. Alder er bare et tall. Jeg tror de fleste kan klare dette hvis de virkelig vil, sier hun.

Zahra Alavi har tilbrakt mange timer i dette klasserommet sammen med læreren sin, Natalia Zurawska. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Et mirakel

16.300 voksne tok videregående opplæring på skole eller voksenopplæringssentre i løpet av skoleåret 2021–22.

Tallet har vært stabilt nokså stabilt de siste 10 årene.

På voksenopplæringen i Haugesund er lærerne overrasket over alt Zahra har fått til.

Natalia Zurawska er stolt av alt Zahra har fått til de siste årene. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er nærmest et mirakel, og jeg er så stolt av henne. Det gir så mye å kunne hjelpe noen som virkelig ønsker å få seg en utdannelse, sier Natalia Zurawska.

Hun har vært Zahras lærer de siste årene.

– Et normalt tidsløp for det Zahra har gjort ville vært rundt 12–13 år, sier læreren.

Professor imponert

På Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er de imponert over Zahras prestasjoner.

– Det Zahra har fått til er imponerende. Det hun har fått til vitner om høy motivasjon, god innsats og gode arbeidsmåter og strategier for å lære, sier professor Kjersti Lundetræ.

Hun sier det er krevende for alle å lære nye språk.

– Det tar gjerne minst fem år hvis man ikke bare skal kunne samtale med andre på et grunnleggende nivå, men også lære et mer akademisk språk, slik man gjør i skolen, sier hun.

Professor Kjersti Lundetræ ved Læresenteret på Universitetet i Stavanger. Foto: ELISABETH TØNNESSEN / PRIVAT

Lundetræ mener det kan være nokså enkelt å skjønne prinsippet i norsk skriftspråk for voksne som ikke har fått mulighet til å lære å lese.

– Men det er veldig krevende å lære språkets grammatikk, i tillegg til å lære en hel masse ord. Å lære språk krever stor innsats, du får det ikke gratis, sier professoren.

I sommer skal Zahra jobbe. I tillegg skal hun øvelseskjøre med broren.

– Jeg vil ta sertifikat, sier hun.

– Zahra er virkelig et bevis på at alt er mulig, mener lærer Natalia Zurawska.