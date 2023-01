Ytterligere to 16-åringer siktet

Politiet har siktet enda to 16 år gamle gutter i forbindelse med drapsforsøket på en 16 år gammel gutt utenfor hjemmet sitt i Stavanger mandag kveld.

– De to er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Det er politiets etterforskning som har ført fram til at to nye personer er siktet i denne saken, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund. I tillegg til disse to er allerede en 16 år gammel gutt siktet for drapsforsøk. Han ble løslatt i natt, da det ikke var grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling.

Politiet har gjennomført en rekke etterforskningsskritt, blant annet åstedsundersøkelse, rundspørring, beslag, avhør av fornærmede, siktede og vitner.

- De to som er siktet for medvirkning til grov kroppsskade er avhørt på politihuset i Stavanger i natt. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva de har forklart i avhør. Begge to ble løslatt i natt, sier politiadvokaten.