Randaberg kommune vil innledningsvis i vårt svar til NRK uttrykke vår medfølelse med familien som står i en vanskelig situasjon – spesielt barna som vokser opp med en mor med et sammensatt sykdomsbilde.

Dustie Sandstedt har fritatt Randaberg kommune for taushetsplikten og vi vil nedenfor beskrive noen av utfordringene i denne saken.

Flere tilbud om kommunale tjenester fra Randaberg kommune:

Dustie Sandstedt søkte i 2018 om hjemmehjelp og uttrykket i søknad et ønske om hjemmehjelp i form av au pair. Hun har fått flere tilbud om nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra Randaberg kommune. Blant annet bistand fra hjemmesykepleien, Rask psykisk helsehjelp, oppfølging av kommunal psykolog, psykisk helsetjeneste, hverdagsrehabilitering, middagslevering fra kommunalt kjøkken, trygghetsalarm, kartleggings- og rehabiliteringsopphold ved Randaberg sykehjem, praktisk bistand, fysioterapi og ergoterapi. Det er i tillegg andre instanser involvert i saken, og oppfølging av tre fastleger gjennom 5 år.

Randaberg kommune vil påpeke at artikkelen i NRK er mer sammensatt enn det som fremkommer i denne reportasjen og vi vil derfor tydeliggjøre viktigheten av at mange elementer ikke er belyst, og at sitater og e-poster er tatt ut av kontekst. Det har alltid vært to representanter til stede under møter med Dustie Sandstedt grunnet ulike årsaker. Dustie Sandstedt har blant annet ikke blitt nektet nødvendig helse- og omsorgstjenester fra Randaberg kommune grunnet frivillig flytting til Norge. Hun har heller ikke blitt nektet nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester fra Randaberg kommune. Dustie Sandstedt har selv avsluttet de ulike tjenestetilbudene, og har både muntlig og skriftlig uttrykt ønske om å klare mest mulig på egen hånd. Samtidig mener hun å ha behov for høy grad av bistand fra kommunal sektor i form av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Vår anbefaling ut fra en helhetsvurdering

Randaberg kommune betviler ikke at Dustie Sandstedt er i en krevende livssituasjon med helseutfordringer, mindreårige barn og en ektefelle som har en jobb med noe reisevirksomhet. Vi finner likevel ikke nok holdepunkter til at hun fyller vilkår til BPA. Brukerstyrt personlig assistanse anses ikke som en hensiktsmessig og forsvarlig måte å organisere tjenestetilbudet til Dustie Sandstedt på. Hun har fått ulike tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester organisert i kommunens tjenestetilbud. Det omfattende tilbudet hun har fått fra Randaberg kommune er omtalt i vårt svar helt innledningsvis.

Tjenestene har blitt kontinuerlig evaluert og vi ser ikke å komme i mål med å ivareta stabilitet rundt hennes helsemessige fysiske og psykiske funksjon og ønsker.

Randaberg kommune mener å ha vist Dustie Sandstedt betydelig forståelse for at hun ønsker et fåtall personer fra hjemmesykepleien til å bistå henne. Randaberg kommune forsøkte å tilrettelegge for hennes ønsker og behov. Det ble satt sammen en gruppe på fire sykepleiere som Dustie Sandstedt selv valgte ut – og følte seg trygg på. Randaberg kommune benekter ikke at det har vært utfordrende å imøtekomme alle hennes forventninger og krav. Dette på grunn av turnusarbeid, kompetanse og språkbarriere. Dustie Sandstedt har i tillegg selv avlyst tilsyn av hjemmesykepleien ved flere anledninger. Hun har selv informert om at hun ikke lenger ønsker oppfølging av hjemmesykepleien.

Randaberg kommune ga ved en anledning tilbud om et kartlegging- og rehabiliteringsopphold ved Randaberg sykehjem. Randaberg kommune vurderte dette samlet sett som det mest forsvarlige tilbudet på daværende tidspunkt.

Selv om Randaberg kommune er fritatt fra taushetsplikten i denne saken er det med hensyn til hele familien og andre involverte parter ikke ønskelig å gi ytterligere utfyllende opplysninger i saken via media. Randaberg kommune har forsøkt å finne løsninger som kan fungere for alle parter, men samarbeidet oppleves som svært utfordrende da Dustie Sandstedt kun har fokus på å få innvilget brukerstyrt personlig assistanse.

Randaberg kommune vil gjenta at dette er en krevende sak der vi over flere år har jobbet for å gi Dustie Sandstedt tilbud om kommunale tjenester samtidig og samtidig forsøkt å ivareta barna og familien.

Oversikt over søknader og klagebehandling om BPA

Dustie Sandstedt søkte BPA den 15.11.19.

Avslag på BPA gitt av Randaberg kommune den 18.12.19.

Frist for klage til Statsforvalteren er 4 uker. Dustie Sandstedt overholdt ikke klagefristen. Randaberg kommune valgte på tross av klagefristens utløp likevel å tilby henne behandling av ny søknad om BPA som klage på avslag den 18.12.19.

Randaberg kommune oversendte klagesak til Statsforvalteren i Rogaland for endelig avgjørelse den 08.05.20.

Randaberg kommune mottok Statsforvalteren i Rogaland sitt vedtak i klagesaken den 23.02.21. Statsforvalteren i Rogaland opphevet Randaberg kommune sitt vedtak av 18.12.19. Dette betyr at kommunen måtte ta stilling til saken på ny.

Nytt avslag på søknad om BPA ble gitt den 26.04.21.

Det ble den 12.11.21 på ny sendt inn begrunnet klage over avslag på søknad om BPA til Statsforvalteren i Rogaland.

Dustie Sandstedt og Randaberg kommune har ikke mottatt svar for endelig avgjørelse om brukerstyrt personlig assistanse fra Statsforvalteren i Rogaland pr. dags dato.