Prolog: Lite visste vi at det skulle bli et kommunevalg for historiebøkene i Sandnes. Ord som «uverdig», «pokertriks» og «komisk sjenerøst» har blitt kastet rundt. Tanken var å dokumentere skjebnedøgnet til Pål Morten Borgli (Frp), den mildt kontroversielle, men populære varaordføreren i Team Ingebrigtsens hjemby. I stedet har vi opplevd en uke med drama på et nivå vi knapt har vært vitne til før.

Fremskrittspartiets valgvake i Sandnes, klokken 19.14: I det svartmalte taket til Plagiat Bar henger det blå og røde ballonger med Frp-logo, tett i tett.

De fleste i lokalet er middelaldrende menn med kort hår og mørke overdeler. Midt blant dem står Pål Morten Borgli (55).

Vinteren og våren har vært blant de mest turbulente i hans politiske liv. Noen blåmerker har det blitt. Men han står fortsatt på beina.

Borgli pisker opp stemningen på Plagiat Bar. Foto: Øystein Otterdal / NRK

«Vennligst ikke forstyrr. Vår familie velger også Frp i Sandnes».



I hånden holder Frp-politikeren en lapp som han og partiet har hengt på over 80.000 dørhåndtak gjennom valgkampen.

Du vet, en slik du henger på døren til hotellrommet når du ikke vil at renholderne skal komme inn.

Toppen av frekkhet, mente noen. Medieoppslag fikk han også, så tett på valget.

– En kjempesuksess, mener Borgli.

Applausen runger på Plagiat Bar. Det hersker en «oss mot verden»-stemning på Fremskrittspartiets valgvake denne kvelden. Borgli er i angrepsposisjon.

Hvem kan stoppe ham nå?

Dolket i ryggen

De siste tolv årene har Borgli hatt en hånd på roret som varaordfører i Sandnes. Stanley Wirak i Arbeiderpartiet har vært kapteinen.

Vent ... Arbeiderpartiet med ordføreren og Fremskrittspartiet med varaordføreren? Ja, du leste riktig.

Mange har hevet øyenbrynene over samarbeidet mellom Ap og Frp. Ekteskapet har blitt kalt «ulogisk» og «umulig».

Normalt søker Frp samarbeid til høyre og i sentrum av norsk politikk. Men ikke i Sandnes.

Hvorfor har ikke Frp og Borgli sett til Høyre for å få makt?

Vanligvis bruker Borgli slips som ligger klart, ferdig knyttet på jobb, men i dag er det valgdag og da bør finslipset på. Foto: Øystein Otterdal

For Borgli har det hele kokt ned til personkjemi. Både ordfører Wirak og varaordfører Borgli er utålmodige, med en iver for at ting skal skje raskt. Og Borgli har en historie med Høyre han ikke glemmer så lett.

– Selv ikke elefanter husker så lenge, sa statsviter Svein Tuastad nylig om Borglis historie med Høyre.

Det står om makten i Sandnes, denne mandagen i september. Foto: Øystein Otterdal

Vi skal tilbake til lokalvalget i 2007. «Valgskred for Borgli», skrev lokalavisen. Frp ble kommunens største parti med 26,6 prosent av stemmene.

Og kongen het Pål Morten Borgli, med soleklart flest personstemmer.

Mange, ikke minst Borgli selv, forventet at han skulle gå fra å være varaordfører til å bli ordfører.

Men det var Høyre som satt med nøkkelen, og kongemakeren het Norunn Østråt Koksvik.

Foto: Skjermdump

I stedet for å se til Frp og Borgli, gikk hun inn i en overraskende koalisjon med Ap, KrF og Venstre.

Dårlig kjemi mellom Høyre og Frp var en medvirkende årsak til at Borgli ble skjøvet ut i kulden, ifølge Frp selv.

Borgli var svært skuffet. Han ledet Sandnes' største parti, men stod likevel uten makt.

Og ikke nok med det: Den nye Høyre-ordføreren mente han bare hadde seg selv å takke.

Den dagen kommer Borgli aldri til å glemme.

Kan han leve med å være nummer to?

Langgata, under en paraply, klokken 20.21: Regnet pøser ned når Pål Morten Borgli titter ut. NRK får beskjed om å holde paraplyen mens Borgli navigerer oss gjennom Sandnes' mest populære gate og til TV-intervju med Sandnesposten.

– Du vet, den ene halvdelen av Høyre liker oss og vil ha meg som ordfører. Mens den andre hater oss, sier Borgli, et budskap han gjentar flere ganger i løpet av kvelden.

Opp trappene, inn dørene til lokalavisen. Hana-mannen bruker en serviett til å tørke en kombinasjon av svette og regn fra pannen. Så er han tilbake i modus.

Pål Morten Borgli (Frp) gjør seg klar til et siste intervju hos Sandnesposten før resultatet fra forhåndsstemmene offentliggjøres. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Valgnatten er varm og fuktig, og Borgli finner et papirhåndkle for å tørke svetten i pannen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I intervjuet får han inn flere av sine faste poenger:

Sandnes er fantastisk og har dessuten blitt kåret til Norges mest attraktive by.

Aftenbladets kritiske artikler om hans habilitet er uforståelig.

Velgerne avgjør hvem som kan samarbeide med hverandre etter valget.

Sitter skjorten slik den skal? Borgli tar en siste sjekk før han skal på skjermen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kan han leve med å være varaordfører igjen, etter totalt 16 år som nummer to? Eller er det ordførerkjedet eller ingenting? Borgli svarer ikke tydelig, vrir svaret over til å handle om politiske saker.

Fremskrittspartiets valgvake, klokken 20.45: Borgli er tilbake på Plagiat Bar, og temperaturen stiger noen hakk. Om drøye 15 minutter kommer resultatene fra forhåndsstemmene.

Alt over 20 prosent er et drømmeresultat, bedyrer Borgli.

Han må uansett finne noen å telle til 25 mandater sammen med. Det vil gi flertall i Sandnes bystyre, som har 49 medlemmer.

Plan A er Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Skulle Arne Buchholdt Espedal (Ap) og Pål Morten Borgli (Frp) videreføre samarbeidet mellom de to partiene i Sandnes? Foto: ØYSTEIN OTTERDAL / NRK

Inn på Plagiat Bar kommer Arne Buchholdt Espedal (Ap) til stormende jubel fra Frp-lokalet.

Borgli omfavner ham. Surrealistisk i de fleste andre kommuner enn Sandnes. Espedal har tatt den vanskelige jobben med å overta for Ap-ordfører Stanley Wirak.

Vil Borgli og Espedal utgjøre Sandnes' nye ordførerpar fra 2023, eller vil det blårøde samarbeidet slå sprekker?

En politisk dyrehage: Borgli får sin hevn

I 2011, fire år etter at Borgli ble dolket i ryggen, var det tid for revansj.

Denne gangen var det høyreordfører Norunn Østråt Koksvik som ble valgnattens store vinner. Høyre ble Sandnes' klart største parti med 30 prosent av stemmene, opp 7,3 prosentpoeng fra forrige lokalvalg.

Men denne gangen var det Koksvik som ble stående igjen og måpe.

Sensasjonen var et faktum: Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet skviste ut Høyre. Høyre ble tatt fullstendig på sengen.

– Jeg kunne skrevet en bok om det øyeblikket, forteller Borgli og ler godt.

Hverken Frp eller Ap var begeistret for tilbudene de fikk fra Høyre. I stedet fant de sammen i et usannsynlig politisk ekteskap. Foto: NRK

Igjen kokte det ned til personkjemi og allianser. Høyre, Venstre og KrF ble beskrevet som å ha en allergi mot Borgli, mens Borgli selv uttalte offentlig at han skjemtes av høyreordføreren.

Samtidig klarte ikke H-V-KrF-alliansen å smi et sterkt nok samarbeid med Wirak og Arbeiderpartiet.

Wirak og Borgli irriterte seg over at Høyre, Venstre og KrF allerede hadde bestemt seg for hvem de ville ha til å være ordfører og varaordfører, uten at de selv hadde flertall.

I stedet for å gå inn i et posisjonsløst samarbeid med sentrumspartiene, strakte Fremskrittspartiet ut en hånd til Arbeiderpartiet.

– Vil du bli ordfører? Jeg lover å spille deg god, sa Borgli til Wirak.

Stanley Wirak (Ap) gratulerer Pål Morten Borgli (Frp) med et bra valgresultat. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Samarbeidsavtalen mellom Ap og Frp sendte sjokkbølger langt utover kommunegrensen til Sandnes.

Foto: Skjermdump TV 2

«Dette er en politisk dyrehage med et forutsigbart potensial til å bli politisk sirkus», skrev forfatter og journalist Bjørn Vidar Lerøen.

– Slike karakteristikker bruker folk i dag også. Men hvis publikum liker det de ser og øvelsene gjennomføres på en trygg måte, er det ingenting galt med sirkus, sier Borgli, som på én dags varsel sa ja til å vikariere som sirkusdirektør på Cirkus Agora i 2022 (ekstern lenke).

Kunne partiene se forbi diametrale motsetninger i politisk kurs i søken etter makt?

Hva er Pål Morten Borgli (Frp) mest stolt over etter tolv år i posisjon? Han og Stanley Wirak (Ap) har sagt nei til mye i tøffe tider, og har klart å holde orden på økonomien. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Sammen for Sandnes

Ordførerkjedet har han brukt mange ganger. Som varaordfører mellom 2003 og 2007 fikk han aldri låne smykket av høyreordfører Jostein Rovik.

Men etter sjokkvalget i 2011, inngikk Ap-ordfører Stanley Wirak en avtale med sin varaordfører.

Borgli kunne bruke ordførerkjedet når han var ute og representerte kommunen.

Ingen begivenhet har tilsynelatende vært for liten til at Borgli har kunnet bære sølvet:

Åpning av NM i skolesjakk. Åpning av Jula, Nille og Mester Grønn. Gjenåpningen av Deli de Luca på Esso.

Her åpner varaordføreren bussvei på Forus. Foto: Erik Auklend/NRK

Sandnes har opplevd en enorm vekst siden Borgli og Wirak tok over høsten 2011. Innbyggertallet har vokst fra 68.000 til 82.000.

Kommunen ble i 2022 kåret til Norges mest attraktive by. Utviklingen av levende og identitetsskapende sentrum fikk en stor del av æren fra juryen.

Pragmatismen og kjemien bar Wirak og Borgli gjennom tre perioder. Riktig nok har Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Folkets Parti falt fra. Men Senterpartiet er fortsatt med. Noen uavhengige representanter også.

Knoll og tott, har varaordfører Pål Morten Borgli og ordfører Stanley Wirak blitt kalt. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Men hvordan ser puslespillet ut etter kommunevalget i 2023?

Muligheten åpner seg

Elleve år etter at Pål Morten Borgli og Stanley Wirak fant et usannsynlig, men vellykket partnerskap sammen i Sandnes-politikken, ga Wirak beskjed: Han ville ikke ta gjenvalg.

Den da 71 år gamle ordføreren ville slutte mens leken var god, og det var på tide å bli pensjonist.

Arbeiderpartiet i Sandnes pekte på den relativt ukjente Arne Buchholdt Espedal som sin ordførerkandidat.

Skulle bitene falle på plass ... Kunne det skje at ... Borgli omsider skulle bli ordfører?

Pål Morten Borgli (Frp) besøker ærverdige Folkets Hus i Sandnes for å snakke med Ap. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Fremskrittspartiets valgvake, klokken 21.04: Forhåndsstemmene er talt opp.

Pang! Drøye 23 prosent av velgerne har stemt på Frp, som puster Høyre i nakken som største parti i Sandnes. Borgli er på vei ned i en knebøy og strekker knyttnevene i været.

Til mediene sier han at han er helt satt ut og at det fortsatt er mange stemmer som skal telles. Han ser lettet ut.

Men kort tid senere, mens journalistene er opptatt med å sende klipp og sitater til sulteforede redaksjoner, skifter Frps ordførerkandidat sinnsstemning.

Ekstase. Plagiat Bar eksploderer idet forhåndsstemmene detter inn klokken 21.04 på valgkvelden. Foto: Øystein Otterdal / NRK

JA! Over 23 prosent er et drømmeresultat for Fremskrittspartiet i Sandnes. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I en tett ring samler han den nærmeste kretsen og hamrer ut beskjeder. Hvem snakker med Høyre? Du snakker med Industri- og næringspartiet.

Denne gangen skal ikke Borgli sitte igjen som svarteper.

Høyre har kapret 26 prosent av forhåndsstemmene. Ap er redusert til fattige 15,9 prosent.

Tore Martinsen får beskjeder i øret fra Pål Morten Borgli. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Noen av partiene som Høyre vil være avhengig av, er svært skeptisk til at Frp skal få være med. Og Borgli? Ja, hans tålmodighet og velvilje med Høyre fremstår som svært liten.

Igjen kan forholdet mellom de ledende politikerne spille en avgjørende rolle. Personkjemien mellom Borgli og Høyre-leder Kenny Rettore er ikke kjent for å være god.

Partienes valgvaker ligger med bare noen få hundre meters mellomrom. Borgli småjogger mellom dem.

Til skadeskutte Arbeiderpartiet. Er dette farvel? Til Industri- og næringspartiet. Partiene er enige om at «oljå skal opp», men kjemien er ikke all verdens. Til Høyre ...

Kan Frp og INP få til noe sammen? Sigurd Sjursen (INP) meldte seg ut av Frp tidligere i år, og har tilsynelatende lite lyst til å hjelpe Frp denne gangen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Pål Morten Borgli (Frp) er egentlig på vei for å treffe Industri- og næringspartiet på Melkebaren, men treffer på Miljøpartiet De Grønnes Erlend Kristensen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Borgli søker blikket til Kenny Rettore, som med en slapp neve møter Sandnes Frp-lederens utstrakte hånd. De veksler noen få ord. Stemningen er anstrengt, og Borgli er ikke blid når han forlater lokalet.

– Mange av dem er mine venner. Men noen er ikke mine venner, sier Borgli.

Pål Morten Borgli forsøker å få noen ord med Kenny Rettore på Høyres valgvake. Men stemningen er kjølig. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Beskyldninger om tvilsomme bånd

Pål Morten Borglis håp om å kunne navigere Frp-skuta inn til valgseier uten bråk, fikk et kraftig skudd for baugen i mai 2023.

Stavanger Aftenblad rullet ut en stor, kritisk artikkelserie om Borglis forhold til selskapet Seabrokers og selskapets eier, Ragnvald Albretsen. Første artikkel startet slik:

«Varaordføreren bodde i Seabrokers' villa på Gran Canaria. 11 dager senere satt han i møte om en sak der selskapet fryktet å tape minst 55 millioner kroner.»

I artikkelserien «Forbindelsen» går Stavanger Aftenblad forholdet mellom Pål Morten Borgli og Ragnvald Albretsen etter i sømmene. Foto: Skjermdump

Neste artikkel starter slik:

«Seabrokers ba varaordføreren vitne i rettssak mot kommuneeid selskap. To dager senere var han på selskapets yacht.»

Til angrep

Pål Morten Borgli har ofte vært i medienes søkelys. For politikken flertallspartiene har ført i Sandnes. Om ting han har lagt ut på sosiale medier. Noen ganger også om egen helse og privatliv.

Men Aftenbladets kritiske artikler om hans forhold til næringstoppen Albretsen hadde en sprengkraft som kunne torpedere hans politiske karriere.

Han følte seg maktesløs i møte med avisens spørsmål, henvisninger til hans Strava-aktivitet og møter med Seabrokers-toppen. Hadde han noe å skjule?

Borgli reagerte på få idrettsbaner og et tungrodd byråkrati i Sandnes kommune. Så han gikk like godt inn i politikken selv, og har blitt værende i 28 år. Foto: Øystein Otterdal

På ganske kontroversielt vis bestemte Borgli seg for å ta grep. To uker før Aftenbladet i det hele tatt hadde publisert en artikkel, la Borgli ut en syv minutter lang video på Facebook.

I denne gikk Borgli til motangrep. Han hevdet at en journalist skal ha innrømmet at Aftenbladet planla å «ødelegge» for hans egen karriere og datterens karriere. Borgli regelrett langet ut mot Aftenbladets kartlegging av hans private bevegelser og koblinger mot næringslivet.

Allerede før artiklene ble publisert, følte Borgli seg stemplet som korrupt. Han navnga journalistene som kontaktet ham, og sier at han nå måtte gjøre det han kunne for å skjerme sin egen familie.

– Å bade med barnebarnet mitt, å besøke kjente og å si hei til folk jeg kjenner, er ikke ulovlig, slår Borgli fast i videoen, til tross for at Aftenbladets kritiske artikler ikke hevder det motsatte.

Pål Morten Borgli forsøkte å komme Stavanger Aftenblad i forkjøpet ved å spille inn en video. Foto: Skjermdump

Støtteerklæringene strømmet uansett inn. Facebooks grense på 5000 venner ble sprengt. 130.000 Facebook-brukere skal ha sett videoen. Begreper som «personangrep» og «heksejakt» satt løst i kommentarfeltet.

Senere skrev han på Facebook at han var i gang med et foredrag med sin egen versjon av historien.

– De vil ta meg, og det er helt greit. Jeg har ingenting å skjule, skrev en kamplysten Borgli.

Skal historien gjenta seg?

Fremskrittspartiets valgvake, klokken 22.30: Valgdirektoratet har telleproblemer, og valgresultatene fra Sandnes har stått på stedet hvil i halvannen time. Hvem blir det største partiet i Sandnes? På Plagiat Bar er det mange som tripper rundt og spør journalister om de ikke har noen nye tall å dele snart.

Et annet faktum siger inn: Høyres ordførerkandidat Kenny Rettore har ikke ringt. Ryktene går om at Høyre, Ap, KrF og Venstre snakker sammen et sted. Uten Borgli.

Kan det gå? Tore Andreas Haaland, Pål Morten Borgli og Kjell Arne Borgli teller mandater. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Blir 2023 et nytt 2007, der Fremskrittspartiet gjør et brakvalg uten å stå igjen med reell makt? Rådvill spretter Borgli rundt i lokalet, snakker med sin nærmeste krets og sender en strøm av tekstmeldinger.

Fram til nå har NRK fotfulgt Borgli i flere timer.

Men klokken 23.07 sier Borgli til NRKs utsendte at han skal hente noe på partikontoret og at han blir borte i ti minutter. Så fordufter han.

Hvor blir han av? Angrer han på valget han tok, den dagen på rådhuset i mai?

Pål Morten Borgli (Frp) har opplevd å vinne valget, men å stå uten makt likevel. Han vil i det lengste unngå at det skjer igjen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

En skjebnedag

Beskyldningene om inhabilitet stoppet ikke. På få dager i mai kom flere nye opplysninger frem om Borglis forhold til en av de største næringsaktørene i Sandnes.

Politikere i Sandnes som tidligere hadde regnet ham som habil, mente de hadde fått for lite informasjon. Hadde de visst om relasjonen mellom Borgli og Albretsen-familien, hadde flere vurdert saken annerledes.

Presset økte på Borgli. Det hjalp ikke at hans trofaste samarbeidspartner og ordfører Stanley Wirak (Ap) i to omganger ba sandnespolitikerne signere et støttebrev som uttrykte tillit til den svekkede varaordføreren.

SV, KrF, MDG og Høyre nektet å signere et slikt brev. Manglende støtte gjorde at Wirak droppet støttebrevet.

– Noe av det som overrasket meg mest, var at et stort flertall i Høyre mente at jeg hadde vært inhabil, forteller Borgli fire måneder senere.

Så: 12. mai kalte Borgli inn til pressekonferanse på rådhuset i Sandnes. Ryktene svirret. Kom det flere saker? Mange forventet at Borgli ville gå av som varaordfører og kanskje også trekke seg fra politikken etter bråket.

I svart dress, hvit skjorte og en konsentrert mine stilte Borgli seg opp foran pressen. Sandnesposten, NRK, Stavanger Aftenblad og TV Vest.

– Sandnes er mitt store livsverk, sier Pål Morten Borgli til de oppmøtte journalistene og fotografene. Foto: Ole Andreas Bø/NRK

De neste ordene la heller ingen demper på forventningene om at Borgli skulle trekke seg.

– Jeg har vært folkevalgt i snart 28 år. Jeg har fått gleden av å få være med i en posisjon, i en politisk ledelse og få være med å utvikle denne kommunen. Jeg har hatt et veldig nært, åpent og godt forhold til pressen, innledet Borgli.

– Jeg har en drøm for Sandnes

Borgli utdypet med å si at han hadde fått flere jobbtilbud fra inn- og utland, at han stod overfor et veivalg og at hans åpenhet hadde sin pris. Han fyrte løs mot journalistikken som ledet opp til pressekonferansen han hadde innkalt til.

– Ærlig talt, Stavanger Aftenblad. Jeg synes dere har gått for langt overfor meg og min familie. Jeg føler dette er en heksejakt, sa Borgli til de fremmøtte journalistene.

– Nå må jeg tenke på mine nære og kjære, sier Pål Morten Borgli på pressekonferansen i mai. Foto: Ole Andreas Bø/NRK

Men Borgli hadde ikke kalt inn til rådhuset for å si at han skulle trekke seg. Tvert imot. Varaordføreren hadde aldri vært så motivert som nå.

– Jeg har en drøm for Sandnes, og byen trenger å få valgt en god politisk ledelse 11. september. Jeg har lyst til å bli ordfører i Sandnes kommune, sa Borgli, før han plukket opp notatene sine, dunket papirene i bordet og forsvant uten at noen journalister rakk å reagere.

Pål Morten Borgli sier han forsøker å heve seg over sin personlige feide med Stavanger Aftenblad fra i vår. Foto: Øystein Otterdal/NRK

I etterkant lot han seg intervjue av de oppmøtte journalistene, utenom Stavanger Aftenblad. Avisens politiske redaktør Harald Birkevold var blant dem som lot seg forbløffe.

– Borglis opptreden her gir dessverre assosiasjoner til ekspresident Donald Trump og andre illiberale krefter, skrev Birkevold og fortsatte (ekstern lenke):

– Det er i det hele tatt temmelig frekt å innkalle til en «pressekonferanse» om sin politiske framtid, på rådhuset, for å si ingenting nytt.

Borgli bedyrer at han ikke tok seg nær av Trump-sammenlikningen.

– Kona mi var faktisk stolt og sa at jeg måtte begynne å kalle henne Melania, ler Borgli.

Full forvirring

Fremskrittspartiets valgvake, klokken 23.59: Ingenting er avgjort. Ketil Solvik-Olsen har dukket opp til stor applaus. Kretsen rundt Borgli mener de ikke er spilt utover sidelinjen selv om de andre snakker sammen. Plutselig kan plan A være aktuell igjen.

Klokken 00.35: Borgli befinner seg ikke på Fremskrittspartiets partikontor, men på rådhuset i forhandlinger med Ap og Sp. Det begynner å bli lenge siden Borgli skulle «bli borte i maksimalt ti minutter». Kan NRKs utsendte noen gang stole på Borgli igjen?

Ordfører Stanley Wirak (Ap) tar ikke gjenvalg, men er en sentral brikke i forhandlingene. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kretsen rundt Borgli bobler av optimisme. Frp er foreløpig Sandnes' største parti. Medlemmer som tidligere har dratt hjem, kommer tilbake til Plagiat Bar. Kvelden lever!

Hvem som samarbeider sammen etter valgnatta, er foreløpig helt i det blå. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Langgata, klokken 01: Personalet på Plagiat Bar vil stenge for kvelden, og Borglis politiske krets, kone og bror, samt NRK, spaserer bortover Langgata. Borgli dukker opp, flankert av Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad.

– Jeg har så dårlig samvittighet, sier Borgli til NRK, men vi sliter med å tro på ham.

Han skulle være borte i ti minutter. I stedet forsvant Pål Morten Borgli fra NRK i to timer. Så dukket han opp i Langgata i Sandnes. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Borgli tar med seg Arbeiderpartiet og Senterpartiet til Gamlaværket, og spanderer alkoholfri øl på den ventende pressen. Alle venter på oppdaterte tall, som Gamlaværket-kameratene håper vil gjøre at de kan telle til et flertall på 25 mandater.

Gamlaværket, klokken 02.01: 93 prosent av stemmene er talt opp. Hverken Høyre, KrF og Venstre eller Ap, Sp og Frp har flertall. Borgli sier at dialogen med Høyre er over, og at det ikke blir noen politisk avklaring i natt.

Gamlaværket stenger, og de fleste drar hjem. Tenk å vente så lenge og ikke få noen ting, sier forhandlingsleder Stanley Wirak (Ap) med et glimt i øyet til den ventende pressen.

En overraskende vri

Valgnatten gikk, og Pål Morten Borgli fikk ikke sove. Hvor skulle han hente de tre mandatene han manglet sammen med Ap og Sp? Høyre og Frp har et skjørt flertall sammen. Vil KrF være med? Han skrudde på fjernsynet og tittet på tennis.

Rundt 06 plukket han opp telefonen og ringte til Kenny Rettore, Høyres ordførerkandidat i Sandnes.

Maktens korridorer på Rådhuset i Sandnes. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Høyre og Kenny Rettore gjorde sitt beste valg i Sandnes, men forstod at muligheten for at de igjen kunne bli stående på gangen var til stede.

Også KrF var lei av å sitte i opposisjon, og ville ha reell politisk innflytelse. Sammen med Frp og Borgli hadde Høyre og KrF flertall.

Og Høyre, som Borgli har hatt et mildt sagt anstrengt forhold til siden 2007? På morgenkvisten dagen etter valget sa Høyre-Rettore at han var villig til å gi ordførerkjedet til Borgli.

Endelig skulle det lykkes for Borgli! Eller ...?

I avslutningen av valgkampen ble det forsuret stemning mellom Frp og Høyre. Men Pål Morten Borgli er klar for å legge det bak seg. Foto: Øystein Otterdal / NRK

En hemmelig avtale

På ettermiddagen, dagen etter valget, ga Rettore nye, forvirrende uttalelser til mediene.

– Ingenting er endelig avgjort, og her er alt fortsatt mulig, sa Rettore.

Hva ...? NM i tåkelegging om ordførervervet, konstaterte Sandnesposten. Det skulle vise seg at de oppmøtte journalistene ikke var de eneste som ikke hadde full oversikt over situasjonen.

Etter intense forhandlinger mellom Høyre, KrF og Frp i dagene etter valget, forlot KrF forhandlingene brått. Så brøt også forhandlingene mellom Høyre og Frp sammen.

Grunnen?

En ny, ikke ubetydelig detalj hadde dukket opp.

Tidligere i teksten skrev NRK at Pål Morten Borgli hadde gått hjem for å sove etter en lang kveld og natt på Plagiat Bar, rådhuset i Sandnes og Gamlaværket. Det var i alle fall det han sa til NRK dagen etterpå.

Men det viste seg å ikke stemme.

Pål Morten Borgli har mange venner i Høyre. Men han har også mange uvenner. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I stedet hadde Borgli møtt med Kenny Rettore (H) på restaurant Ti. I all hemmelighet signerte de to en avtale som gjorde Borgli til ordfører og Rettore til varaordfører.

Det vakte mildt sagt oppsikt i Høyre-leiren da Rettore sjenerøst ga Borgli ordførerkjede tidlig i forhandlingene.

Situasjonen eskalerte ytterligere da Rettore erkjente at en hemmelig avtale i nattens mulm og mørke var grunnen.

En rask avstemning i Høyres kommunestyregruppe gjorde at Rettore måtte gå tilbake på avtalen med Borgli. 80 prosent av Høyres gruppe sa nei til Borgli som ordfører.

Kenny Rettore og Pål Morten Borgli har mye å svare for etter noen turbulente dager. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Pål Morten Borgli og Fremskrittspartiets gruppe var i harnisk. Borgli og Rettore hadde jo en avtale?

– Ferdig. Ut! Nå vil vi ikke høre mer på deg, sa Tore Andreas Haaland (Frp) mens han geleidet Rettore (ekstern lenke) ut av møterommet onsdag.

Begeret rant fullstendig over for Fremskrittspartiet da Rettore gikk tilbake på valgnattens avtale, og i stedet stilte et ultimatum om at han selv skulle bli ordfører.

En ny kniv i ryggen

Sandnes rådhus, tre dager etter valget:

Slaget virket tapt for Borgli. Den utskjelte Rettore var i gang med forhandlinger med Ap, Venstre og KrF.

Avtalen om at Borgli skulle bli ordfører var ikke verdt papiret den var skrevet på, sa stjerneadvokat John Christian Elden til Sandnesposten. Bitterheten og sinnet mot Høyre nådde en ny topp.

«Etter valget fikk vi en skriftlig samarbeidsavtale med Høyre. Før perioden kom i gang valgte de å svike oss og stikke kniven i ryggen», skrev Borgli på sosiale medier.

Forholdet mellom Pål Morten Borgli og Kenny Rettore? Anstrengt. Foto: Øystein Otterdal/NRK

Høyre, Ap, Venstre og KrF hadde forhandlet frem en avtale.

Verv ble fordelt og en politisk plattform ble spikret. Avtalen ble underskrevet av KrF, Venstre og Ap.

Bare signaturen til Høyre manglet.

Men hvor var Kenny Rettore, denne uberegnelige mannen som hadde pådratt seg uvenner i de fleste leirer siden mandag?

Et dobbeltspill

Pling! Pressekonferanse på Sandnes rådhus klokken 22.

Kenny Rettore stiller seg opp for å møte pressen. Han meddeler at han har sikret et flertall.

Men ved siden av ham står ikke Ap, KrF og Venstre.

Kenny Rettore har i stedet signert en avtale med Fremskrittspartiet. Hva i ...?

Borgli har også kommet inn i rommet. Men har det ikke skåret seg fullstendig mellom Borgli og Høyre, da?

Borgli stiller seg ikke ved siden av Rettore, men sammen med noen av de andre politikerne som har møtt opp for å overvære pressekonferansen.

I stedet er det Fremskrittspartiets fjerdekandidat Kristoffer Birkedal som tar plass ved siden av Rettore.

Hvordan kunne dette skje?

Kenny Rettore (H) har nok fått flere nye uvenner enn venner de siste dagene. Men han endte likevel opp som ordfører. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Politikeren og næringslivslederen Kenny Rettore gjorde som enhver kremmer ville gjort: Han hentet inn flere tilbud.

Og da Fremskrittspartiet signaliserte at de ville inngå et samarbeid uten sin ledestjerne Pål Morten Borgli som ordfører eller varaordfører, hadde Høyre fått det som de ville.

Kristoffer Birkedal, på Pål Morten Borglis høyre side, tar over Borglis jobb som varaordfører. Foto: Øystein Otterdal/NRK

– Det har vært en helt ordinær dag

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

«Urent spill», konstaterte avgående ordfører Stanley Wirak (Ap).

«Tragisk», mente Venstre. «I dag er jeg flau over å være politiker», skrev gruppelederen i MDG.

«Overraskende», meldte KrF, som likevel ville vurdere en invitasjon fra Frp og Høyre om å samarbeide.

Og Borgli? Hva ville han si på en dag der han gikk tapende ut av maktkampen, og drømmen om å bli ordfører brast?

Dette hadde vært en «helt ordinær dag», sa han til NRK, før han oppjusterte til «en veldig fin dag».

– Men likevel litt surt, kanskje?

– Nei, for det var da ikke et ... det kom vi ikke i mål med, dessverre. Jeg hadde veldig lyst til å bli ordfører. Det var ikke tvil om det, sier Borgli.

Pål Morten Borgli kanaliserte all sin kraft og erfaring inn i kampen for å bli ordfører. I stedet ble det en annen Frp-politiker som fikk hans jobb som varaordfører i det nye flertallet. Foto: Øystein Otterdal/NRK.

Etter totalt 16 år som varaordfører skal ikke Borgli være heltidspolitiker lenger. Men den aldri hvilende 55-åringen ser fremover. Faktisk har han fått ny jobb, kunne han avsløre etter pressekonferansen. Et spennende tilbud innen energisektoren.

Epilog: Elsket og hatet. Pål Morten Borgli var den soleklart mest populære enkeltpolitikeren blant velgerne i Sandnes, med 3698 personstemmer og 331 slengere. Samtidig ble Borgli som person og politiker en rød klut da makten skulle fordeles. Ble Pål Morten Borgli en politisk martyr i Sandnes? Kanskje. Vet energisektoren i regionen hva som er i ferd med å treffe dem? Neppe. Lykke til videre, Pål Morten Borgli!