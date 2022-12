«På bakgrunn av (Vegvesenets) forklaring om de etterfølgende undersøkelsene og dokumentasjon for bremsekontrollene som ble foretatt etter reparasjonen 26. juni 2015, sammenholdt med tiltaltes forklaring, finner retten å kunne utelukke at det var tekniske feil ved trekkvognen eller hengerens bremser da ulykken fant sted. Sakkyndig Aakre har forklart at overbremsing og påfølgende skrens på hengeren kan skje selv om bremsene både før og etter fungerer slik de skal. At dette skulle skjedd uten at det er påvist feil ved ABS-bremsene eller at tiltalte fikk varsling om slik feil, eller at han på noe tidspunkt ble oppmerksom på at hengeren skrenset, mener lagmannsretten kun er en teoretisk mulighet, som en kan se bort fra.»

(...)

«Lagmannsretten står da igjen med at årsaken til ulykken skyldes at tiltalte ikke har vært tilstrekkelig aktsom da han kjørte inn mot høyresvingen, slik at vogntoget kom over i motsatt kjørefelt.»

(...)

«Lagmannsretten finner det videre bevist utover rimelig tvil at tiltalte, senest idet han ble oppmerksom på personbilen som kom i mot, svingte til høyre i et forsøk på å få hele vogntoget tilbake til riktig kjørefelt.»