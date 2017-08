– Joey var utrolig smart. Jeg tror det er den smarteste hunden jeg har vært borti, sier Sindre Andersen. Foto: Privat

Da «Joey» (1) ikke fikk puste, stappet Sindre hånden sin inn i munnen hans I panikk låste rottweileren kjeven, og lyden av knust bein markerte starten på et langt mareritt. En helt vanlig ball-lek ble med ett kamp mellom liv og død.

Sindre Andersen finner frem hundebåndet, og på et blunk er Joey klar. Det er søndag, våren er kommet til Stavanger og Joey, som er en blanding av rottweiler, border collie og grey hound, logrer med halen, fordi han vet hva som venter.

Sindre Andersen ofret hendene da han forsøkte å redde sin beste venn. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

De to bestevennene går den vanlige løypa opp mot barnehagen. Sindre løsner på halsbåndet og lar valpen, som har blitt så stor løpe fritt. Ballen som ligger i jakkelommen kommer frem og leken er i gang. Sindre kaster og Joey henter. En øvelse de har gjort utallige ganger.

Men, på siste kast kommer ikke Joey tilbake med ballen.

Ødelagt hånd

Nå er det tre måneder siden de to bestevennene kastet ball for siste gang.

Sindre tar en rull med dopapir og klemmer til. Rullen er nesten tom, men akkurat passe stor nok til at han får fingrene sine rundt den. Han klemmer dorullen uten at den blir nevneverdig most. Klemmer og slipper, klemmer og slipper.

Foto: Privat

– Legene har bedt meg bruke mye tid på denne øvelsen. At jeg prøve å strekke ut fingrene, sier han.

Han tar av seg bandasjen på høyrehånda, og sporene etter den dramatiske søndagen kommer tydelig fram.

På høyre hånd har Sindre fått operert inn en skrue i langefingeren. Den skal bare bli værende. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Huden er stram og hele hånda kjennes nummen. Langfingeren er spesielt vond, men det er viktig å trene.

– Hvis jeg prøver å bøye langfingeren helt ut, så føles det som om den skal brekke. Det er utrolig vondt.

Sindre er 27 år og har fått beskjed om at fingeren aldri vil bli helt god igjen. Men, han angrer ikke. Den ødelagte fingeren kommer til å minne ham på Joey, og det er han takknemlig for.

Til kontroll på sykehuset. Kirurgen mener bildene av hånden til Sindre ser bra ut, men mener det er viktig å fortsette med opptreningen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg tror det er den smarteste hunden jeg har vært borti, sier Sindre og blir stille en stund.

Sindre har hatt dyr så lenge han kan huske. Spekteret av kjæledyr er alt fra salamander til kanin og papegøye, samt flere katter og hunder.

Katt og hund, men likevel bestevenner. Sindre Andersen har hatt dyr så lenge han kan huske. Katten Tyson savner hundevennen sin Joey. Foto: Privat

Ball-leken ble fatal

– Fra det tidspunktet Joey fikk ballen i halsen, så gikk det raskt nedover med han. Du kunne se han ble svakere.

Sindre måtte gjøre noe.

Lekeballen, som var på størrelse med en tennisball, hadde kilt seg fast i halsen og stengte luftveiene til den 11 måneder gamle valpen.

Sindre gjør en heimlich, men ballen blir værende. I et forsøk på å redde livet til hunden, stapper han hånden sin inn i munnen hans. Da låser rottweileren kjeven.

– Jeg har fullt adrenalin, så jeg kjenner jo ikke noe smerte, men jeg hører lyden av bein som knekker. Og når jeg får ut hånden igjen, så ser jeg jo at tennene har jo gått gjennom fingrer og litt av hvert.

Joey var en blanding av rottweiler, border collie og grey hound. Foto: Privat

Sindre bytter hånd. Høyrehånden er så pass skadet at han prøver å nå fatt i ballen med venstre. Hunden får panikk og biter på ny. Blodet fosser.

– Plutselig ligger jeg der med masse blod rundt meg, og det som var min beste venn, ligger død ved siden av meg. Hele greia er helt absurd, og jeg prøver å deale med det. Sindre Andersen

Sindre legger seg ved siden av Joey, lukket øyene på han og tar farvel.

Helt stille ligger de der. Sindre erindrer hvor varm Joey fortsatt er. Det blir noen rolige minutter, før stillheten brytes av ambulansen. Nå handler det om Sindres hender. Han må hasteopereres.

Kunne du gjort noe annerledes?

– Hvis du spør meg om det å stappe hånden ned i halsen, for å prøve å redde hunden, hadde motsatt effekt, så vet jeg ikke. Men, når det står på sånn som det gjorde, så prøver du jo å gjøre det første og beste som kommer til tankene dine.

Angrer ikke

– Hvis en ball sitter fast i halsen, og stenger luftveiene, så rekker en ikke å reise til dyrlegen før det er for sent.

Siri Sedberg, veterinær og daglig leder, AniCura. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Det sier Siri Sedberg som er veterinær og daglig leder ved AniCura i Stavanger. Ifølge Sedberg vil en hund som normalt sett ikke biter, bite i pressede situasjoner.

– Du har jo sjelden tid til å spør om noen kan hjelpe med å holde hundens munn åpen, før en stapper hånden ned i gapet. Så akkurat det er jo en veldig kritisk situasjon.

Hun har over 20 års erfaring og opplever sjelden at hunder dør av kvelning.

– Realiteten er at hvis du er alene, så må man jo gjøre en vurdering om man er villig til å ofre hendene sine. Eller så er det rett og slett ikke så mye å gjør.

Timer etter ulykken blir Sindre operert på Stavanger Universitetssjukehus.

Sindre Andersen måtte operere høyrehånden, etter at han forsøkte å redde hunden sin, Joey fra å bli kvalt. Foto: Privat

Joey var en stor, kraftig og atletisk hund. Foto: Privat

På venstrehånda blir to løse fingertupper sydd på igjen. Langfingeren på høyrehånda er kvestet i to, og legene operer inn en skrue i det nest siste fingerleddet. Over tyve sting strekker seg som en vinglete toglinje langs fingeren. Kirurgene frykter fortsatt for at Sindre kan få leddgikt etter ulykken.

Angrer du?

– Nei, absolutt ikke. Det er en pris jeg betalte for å prøve å redde et liv. Forsøket er verdt det i seg selv.