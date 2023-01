Kanskje jeg skal bli lærer. Eller kanskje dyrlege, tenker Frode Sandven på ulike tidspunkt i livet.

Da vet han ikke at hans vei allerede er staket ut. Tent av en følelse som oppstår når han som 12-åring har publikums øyne rettet mot seg i en svett gymsal i Haugesund. Og kjenner at når han står her er det ingen som vet hvor lang tid som har gått.

De fleste av oss har kanskje en drøm, men få av oss velger å følge den. Dette er ikke historien om en mann som fulgte en drøm, og nå ser tilbake på veien til målet, men heller en som ikke klarte å unngå å leve hele livet i drømmen sin.

46 år gamle Frode Sandven er tilbake i Haugesund. Akkurat nå bor han i et hus med store vinduer vendt mot Nordsjøen.

MIDLERTIDIG: Frode Sandven har en av de fineste utsiktene i Haugesund. Men han vil ikke bli her. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Et midlertidig stoppested skapt av en verdensomspennende pandemi, men han skal ut dit igjen. Over havet. Så langt det går an å komme fra hjembyen.

For dette eventyret er ikke slutt.

Men det var her det begynte.

Trylleassistent

Pappa, Finn Sandven, har en helt vanlig jobb. Men når han kommer hjem er han tryllekunstneren Den store Santini. Frode er ti år gammel da han blir trylleassistent.

Han tryller i sin egen bursdag. Og i lillesøster Siljes bursdag. Men Silje er ikke like fanget i magiens verden som storebror, og etter hvert gir hun tydelig beskjed om at det ikke skal foregå trylling når hun fyller år.

«Det er ikke sånn folk gjør!»

Elleve år gamle Frode som pappa Finns trylleassistent. Foto: Privat

Men Frode elsker øynene som ser på når han står på scenen i helt like klær som pappa.

Alltid et lite steg bak forbildet sitt, men pappa lar ham gå inn og ta litt av rampelyset.

Sammen spiller de ut triksene.

Som når pappa liksom klipper tråden mellom to pinner, og Frode påpeker at publikum nok ikke tror at han har klippet den. Nøye regissert henter gutten en sirkelsag og sager stokkene i to.

I starten er det slekt og venner som sitter i salen og ler.

Da Frode får gjøre sine egne akter har han fylt elleve. Og et større publikum venter, for eksempel på juletrefest.

Først tryller han en ødelagt avis til å bli hel. Så blir han hekta på sjonglering.

Og så bestiller pappa en tvangstrøye i barnestørrelse fra The Human Restraint Company i New York.

For lille Frode har en helt spesiell evne. Noe han har arvet fra tippoldemor. Hun hadde ekstra mye kollagen i leddbåndene og det har Frode også fått. Det betyr at han kan bøye skuldrene ut av ledd, at albuene kan gjøre rare ting og hoftene kan sprette ut av ledd.

Frode har hypermobile ledd. Og akkurat her vet han ikke at det skal gjøre han til medlem av en svært eksklusiv klubb.

NRK forklarer Hva er hypermobile ledd? Bla videre Hypermobile ledd er en tilstand der flere ledd kan bøyes og strekkes mer enn det en tenker er normalt. Hvor vanlig er det? Mellom 10 og 30 prosent av befolkningen har hypermobile ledd. Hva kommer det av? Hypermobile ledd skyldes en forstyrrelse i kollagenet, et protein i bindevevet. Tilstanden er arvelig. Er det skadelig? Forskere er uenige om hypermobile ledd kan gi plager over tid, for eksempel gikt. Men hos de fleste er tilstanden helt uproblematisk. Kilde: nhi.no Forrige kort Neste kort

På turné med pappa

12-åringen sitter i garasjen da naboen akkurat har vært ute og klippet hekken. Tittelsporet fra «Indiana Jones Det siste korstog» spilles på full guffe. Inne sitter Frode og prøver å planlegge hvordan unnslippelsen fra tvangstrøya skal skje idet sangen når et klimaks i det tredje minuttet.

Utenfor velger en nysgjerrig nabo å stikke hodet inn.

– Hva er det som skjer her da? spør naboen.

– Jo, vi har denne tvangstrøya i tilfelle han ikke oppfører seg. For å roe ham ned, svarer pappa.

Når nummeret sitter, må det vises fram for publikum. De to drar fra juletrefest til sommerfestival og firmafester.

Mange dager er som denne:

Frode kommer hjem fra skolen. Han kjenner det i magen. I dag skal de til Rossabø skole, en av de eldste i Haugesund. Korpset skal ha fest, og Frode og pappa skal underholde.

På rommet henger kostymet klart. Svart smoking, svart skjorte og rød sløyfe. Flosshatt og lakksko.

Når kostymet er på, går de ut i garasjen. Til pappas tryllerom for å sjekke at alle trylletingene er der. Pappa har laget en boks med hjul som de har med seg når de gjør show. Inni den har de kassettspiller, trylleutstyr og ballonger til barna.

De trenger melk til det røret noen i publikum skal ha på hodet. Frode løper inn og finner en som er fersk.

Så pakker de i bilen.

Pappa sjekker en gang til at laderen til forsterkeren er med. Og at kassetten med sirkusmusikk er spolt tilbake. Også må de huske den andre kassetten med sangen fra «Indiana Jones og Det siste korstog.»

På skolen står smokingkledde Frode vakt ved trylleutstyret i gangen mens pappa finner arrangøren for å gjøre de siste avtalene. Barn på Frodes alder kommer nysgjerrige bort.

14 år gamle Frode sammen med pappa. Foto: Privat

– Er du tryllekunstner? spør de mens de ser på ham på en annen måte enn ungene på skolen hans gjør.

Så skal de på om fem minutter. Scenen er hjørnet ved ribbeveggen. Pappa sjekker mikrofonledningen. Den må ikke sette seg fast i hjulene på trylleboksen. De trykker play så musikken dundrer ut av boksen idet de ruller vogna inn til lukten av ti år med innestengt gymtimesvette, og de to glir inn i rollene sine:

«Velkommen til Santinis magishow. Vi er så heldige at vi begynner med et forrykende sjongleringsnummer. Her er Santini Junior!»

I ti år gjør Frode og pappa trylleshow sammen.

Han klarer helt fint å komme seg ut av tvangstrøya, men det er ikke før Frode begynner å tre kroppen gjennom en tennisracket at karrieren tar helt av.

Etter videregående reiser Frode til Oslo for å ta ex.phil. Planen er å studere videre. For han kjenner bare én tryllekunstner, og det er pappa, og han hadde alltid en vanlig jobb.

Jobbing gjorde man på dagen. Trylling på ettermiddagen.

Eller i ferier.

Frode blir Frodo og bruker somrene til å reise på interrail. Billetten betaler han med gateshow. Losji består i en parkbenk eller en byggeplass noen togstopp utenfor sentrum, eller snille bekjentskaper med en ledig sofa.

I sjongleringsmagasinet «Cascade» finner han ut hvor sjonglører møtes. I tryllekofferten har han alt han trenger. Da gjelder det bare å finne gågaten og lage et show.

Hele tiden søker han den verdenen han vil være en del av. Der han kan bli forstått.

I Haugesund er han fyren med den litt merkelige hobbyen.

– Det er ikke alle som hører til der de er født eller har vokst opp, sier han.

Men ute i verden møter han likesinnede.

Kanskje det går an å leve av dette?

Det avgjørende valget

Høsten 1996 velger Frode vekk religionshistorie for tre måneder på sirkusskole i England. Så flytter han til København og jobber som gateartist på Strøget i to år.

Men han har hele tiden én fot i A4-livet.

Planen er å ta religionshistorie i København, helt til han tar et valg som skal forandre hele livet hans.

Det har ikke gått så bra mellom de to, men denne krangelen er verst.

Tidligere på dagen går Frode nedover Strøget, da han får øye på kjæresten ved Storkespringvannet mellom Amagertorv og Højbro Plads.

Hun snakker med to fyrer.

Han går bort og presenterer seg.

Shep og Chayne er gateartister fra Australia og blir raskt Frodes venner. Han som selv har overnattet på parkbenker og ukjente sofaer, tilbyr sin sofa når det viser seg at de to trenger et sted å sove.

Selv sover han lite denne natten.

En uenighet mellom han og kjæresten har bygget seg opp over lang tid. Nå renner det over i parets aller siste krangel.

Neste morgen har de to nye vennene fått med seg nattens uro, og spør:

– Du skal ikke bare bli med oss?

– Ja, svarer Frode.

Så er det de to igjen. Frode og tryllekofferten.

Når han forlater leiligheten, vet han ikke at dette er veien til toppen.

Og at på veien dit skal han få prins Charles til å le, mens en engelsk baron faller om og trenger oksygenmaske.

Blir gummimann

De tre nye vennene kjører til Amsterdam, og videre til Fringe-festivalen i Edinburgh. Der blir de en uke.

I tryllekofferten har Frode pakket de viktigste tingene i livet. Som tvangstrøye.

VENDER TILBAKE: Captain Frodo opptrer flere ganger på Edinburgh Fringe-festival. Dette er fra et gateshow i 1998. Foto: Privat

En god venn foreslår at han endrer akten sin.

– Du gjør jo det slangemenneskegreiene. Hva om du trer kroppen gjennom en metallkleshenger i stedet? foreslår Chayne.

Frode bytter ut tvangstrøye med kleshenger. Det er mange som sjonglerer, men det finnes ikke så mange som kan bøye skuldrene ut av ledd, gjøre rare ting med albuene eller få hoftene til å sprette ut av ledd.

Det er en eksklusiv klubb.

Her begynner Frode å rendyrke gummimannen og blir etter hvert The Incredible rubberman.

LONDON: Et av flere gateshow i London. Her i Covent Garden før han unnslipper tvangstrøyen. Foto: Privat

Og så begynner han å eksperimentere med sverdsluking.

Det er da John Kamikaze tar kontakt og spør.

– Vil du være med i min freak familie?

Skotske John Kamikaze er en ekstrem-sirkusartist. Han trer kroker gjennom huden og har slukt sverd siden han var 15 år gammel.

John Kamikaze Foto: MATT DUNHAM / REUTERS

Frode blir en del av The Kamikaze Freakshow og turnerer Europa og Australia som Captain Frodo.

Han bytter ut kleshengeren med en tennisracket slik at den skal synes bedre for publikum.

Frode begynner med sverdsluking og blir så god at han og tre sirkuskolleger registreres i Guinness rekordbok for rekorden: flest sverdslukere til å sluke det samme objektet på likt.

Objektet er en barstol med fire sverd som bein.

I 1998 blir Frode Captain Frodo, og bytter ut kleshenger med tennisracket. Foto: Privat

Så reiser han rundt i verden med Shep og Chayne og deres The Happy Sideshow.

Fra sommer til sommer.

Til Australia når Europa har vinter.

Og til Europa når Australia kjøles ned.

Det er her varemerket med den lille hvite shortsen og pannebåndet blir til.

De skal spille en forestilling på en gigantisk fetisjklubb i Sydney foran 3000 mennesker i lær og gummi. Frode låner en liten hvit shorts og hvite sokker av Chanye. Selv legger han til et hvitt pannebånd og svettebånd, og tenker at det passer perfekt i den settingen.

Den gjenkjennbare uniformen har blitt til.

Så kan en kanskje lure på om ikke Frode snart lever i drømmen? Har han nådd målet sitt nå?

Selv opplever han det som en topptur.

Når en topp er nådd ser han en annen som frister.

Som tilbudet han får i 2004, og som kan minne om et A4-liv.

Fast jobb i det australske nysirkuset Circus Oz.

Plutselig har han pensjonsavtale og fast arbeidstid. Det er fint.

En stund.

– Jeg passer ikke så godt inn i et så velorganisert system. Restriksjonene ble for sterke, og jeg kjempet en indre kamp.

Hjernen koker. Han vil være noe mer, gjøre noe annet. Kanskje noe større. Han vet ikke helt hva som skjer.

Frode blir i 20 måneder før han sier opp og drar videre med eget soloshow.

Blir advart av sjefen på vei ut at dette er det dummeste du kan gjøre.

Men han har tryllekofferten, og gaten er også en scene.

Han forlater det trygge og er i ferd med å nå skikkelig langt. Eller høyt.

En ny topp, den høyeste av de alle når han ser tilbake.

I sirkus og kjærlighet

La Clique. De har tatt kontakt tidligere, men denne gangen passer det bedre.

Han fortsetter med soloshow. Spiller i et telt i Adelaide, og mens han avslutter forestillingen hører han startmusikken på La Clique på andre siden av veien.

Han slenger utstyret i sekken, løper gjennom parken, tar på den hvite uniformen og varmer opp ved å danse twist med armer og bein for å få blodet til å strømme. Starter rutinen av strekking og tøying sittende, liggende og til slutt stående.

Og løper inn på scenen i La Clique. Seks show i uken med eget show. Åtte show med La Clique.

Vi skriver 2006. Captain Frodo er nå 30 år gammel, og karrieren er definitivt i ferd med å ta helt av, men han har ikke hell i kjærlighet.

Det er vanskelig å være sammen med en person som stadig er på reise mot neste sommer. Kort tid på ett sted.

Han slår seg til ro med at denne drømmen ikke har plass til en kjæreste.

Men så en dag står hun der. I et sirkustelt.

– Bare så du vet det, om ikke lenge skal jeg reise, må han si til henne.

Så drar han. Men da har han allerede falt pladask, og snart sitter Miranda på et fly sånn at de to kan være sammen. Og siden har hun vært en del av sirkusfamilien.

Tennisracket-akten for La Clique i Sydney i 2007. Foto: WILL BURGESS / REUTERS

La Clique gjør stor suksess. I London spiller de for fulle hus på Hippodrome på Leicester Square. De vinner den gjeve Olivier Award.

Det vil prins Charles også se.

Julen 2010, i prinsens private juleselskap på St. James’s Palace, skal Frode og to andre fra La Clique opptre.

De venter i tronrommet vegg i vegg med salen. Mens prins Charles og Camilla Parker Bowles finner plassene sine på første rad, sitter Frode på en trone og tar selfies.

Men gummimannen Frode som kan få hoftene til å sprette ut, blir for sterk kost for en baron med flosshatt og snippkjole på bakerste rad. Den edle mannen segner om og blir båret ut av to sykepleiere.

Fremst sitter Charles og ler.

– Han døde ikke. Da vi gikk ut, lå han med beina oppå tronen og fikk oksygen, forteller Frode.

Å spille for en engelsk prins er kanskje noe av det største en karriere kan favne.

Men livets høydepunkt skjer to år senere.

Når livet får ny mening

I 2012 kommer datteren Saskia. Født i Australia. Den nye pappaen bærer datteren i sele mens han synger «Blåmann, blåmann, bukken min» og kjenner at grunnen til at han eksisterer er at han skal kunne gå imellom dersom det kommer et monster.

Den lille familien blir del av en storfamilie, for flere i sirkuset får barn samtidig.

Det er fint å reise rundt med små barn. Inne i teltet er verden lik. Utenfor ligger Hyde Park i London én dag og New York eller Sydney en annen.

Men når barna blir større, ser foreldreparet at de må bo på ett sted.

De flytter til Ocean Shores rett nord for Byron Bay på Australias østkyst. Saskia skrives inn på skolen.

Og Frode reiser på turné.

En perfekt plan.

På papiret.

Men på et år reiser han ut i verden ti ganger. En reise kan ta 25 timer og vare en uke, og hver gang har han en heftig jetlag med seg hjem.

– Du vet ikke helt hvem du er når du kommer hjem. Du har landet, men sjelen din er igjen, beskriver han.

Så ringer de heldigvis fra Las Vegas.

Frode beskriver Las Vegas som et gigantisk stranda cruiseskip. I alle år har han reist med tryllekofferten eller sirkuset rundt i verden.

Til dit folk er.

I Las Vegas kommer mennesker fra hele verden.

– En av de kjekkeste tingene med jobben er jo å reise rundt og se verden, men etter hvert trenger du å være en fast plass.

Flere sirkusvenner bosetter seg også i Vegas. Livet er fint, om enn i overkant varmt med sine 45 grader på sommeren.

Mandag og tirsdag er det helg. Resten av uka kjører han sidegatene inn til Cosmopolitan Casino. Parkerer i kjelleren og tar heisen opp. Først har de møte om kveldens forestilling.

Uma Thurman er i salen. Eller Sting.

Frode varmer opp kroppen. Spiller en forestilling. Så er det 40 minutter med pause der irriterte scenearbeiderne må koste opp våt konfetti fra Frodes akt.

Hjem igjen til familien.

Trygg jobb, stort hus, deilig basseng. Kjærlighet, jobb, datter.

Endelig har de landet i verden og i seg selv.

Men høsten 2019 kommer meldingene om et virus.

Den siste scenen

12. mars 2020 fyller Frode 44 år. To dager senere er han arbeidsledig.

– Alt jeg kan, er knytta til å ha mennesker samla. Hele karrieren min og ferdighetene mine ble ubrukelige fra én dag til den neste. Da gikk vi inn i mørketiden.

De tre flyr til Norge og flytter inn i kjelleren hos pappa i Haugesund.

Saskia skrives inn på skolen i Norge, Australia og Las Vegas.

Livet står på vent, men heldigvis finner Frode den siste scenen i verden som fortsatt er åpen.

Klasserommet på Steinerskolen i hjembyen er det eneste stedet han kan stå på én side av et rom og formidle noe til mennesker som står motsatt vei og ser på ham.

Han leser fortellinger, og kanskje elevene glemmer hvor lang tid som har gått.

Den lille familien bestemmer seg etter hvert for å slå røtter i Haugesund.

Frode som i mange år søkte seg ut i verden, kan bo i hjembyen nå. I alle fall i en periode, mens Saskia går på skolen.

Fordi sirkusmiljøet nå søker ham.

I dag leier han et hus med store vinduer. Herfra regisserer og skaper han forestillinger i England, Tyskland og Australia, sammen med andre artister.

På Teams.

– Det betyr at jeg kan være tilknyttet verden selv om jeg sitter i et hus ved havet i Haugesund.

I fjor satte han opp et barneshow på Vangenfestivalen, mellom trærne i naturskjønne Haraldsvang i Haugesund.

Haugesundere som i 2008 reiste i hopetall til London for å se Frode i La Clique, tok med seg ungene sine til det lille rød- og hvitstripete sirkusteltet i skogen.

I tryllerommet i kjelleren jobber Frode Sandven med nye trylletriks til showene sine. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK Tryllekofferten som alltid var med på reise. Showene øves fram i speilet. I sommer setter han opp en ny barneforestilling i Haugesund, med et ganske likt, men litt større sirkustelt. Frode har egen trone på tryllerommet. Og godt selskap i hunden Teddy.

I år lager han et nytt barneshow han skal skjenke byen sin.

Han kan reise tilbake til et stående tilbud i Las Vegas, men det vil han ikke.

Han skal enda lenger. Så langt det går an å komme fra hjembyen.

Til Australia.

Huset står på østkysten og venter. De to som tok ham med da han var helt nede etter bruddet i København, Shep og Chayne, bor der allerede med sine familier.

Alle tre har fått hver sin datter.

Så kan man spørre seg. Har Frode alltid fått til det han ville? Møtte han aldri Jantelov?

– Det finnes ikke Jantelov i utlandet, sier Frode.

I Haugesund bor pappa et litt stort steinkast unna. Han har fortsatt et tryllerom. Og hvis Frode trenger noe til et show kan pappa lage det i tryllerommet sitt.

Frode tenker at han like gjerne kunne brent for noe annet. For gnisten som pappa tente med trylleshowene handlet om å opptre. Frode har underholdt tusenvis av mennesker som tryllekunstner, sverdsluker, sjonglør og gummimann.

Men det handlet egentlig alltid om at han brant for å stå foran et publikum.

Og kjenne at når jeg står her, er det ingen som vet hvor lang tid som har gått.