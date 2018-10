Ble mor – sammen med to fedre

– Jeg har alltid sett på det å få barn som mitt livs største oppgave, sier Leila Hafzi.

For halvannet år siden tok hun et modig valg.

På mobilen skrev Hafzi en lang melding til en venn hun er glad i, men som hun knapt kjenner.

Hun er vant til gå sine egne veier, og målet med «frieriet» var ikke et ekteskap.

Det var et pappafrieri.

– Det var helt naturlig for meg å finne riktig far til mitt barn, fremfor riktig mann til meg selv, sier hun.

Når det kommer til å velge kjæreste, beskriver Leila Hafzi seg som uhyre kresen. Og listen over alt som skulle stemme i et forhold har vært lang.

Samtidig drømte hun om et barn.

Det er bare ett hinder. Noen mann har hun ikke funnet, og hun har passert 40.

Snart kunne det være for sent.

Prioriterte jobben

I snart 20 år har Leila Hafzi brukt tiden sin på motebransjen.

Med drøyt 250 reisedøgn i året har hun fartet mellom hjembyen Stavanger, Katmandu, Milano og Oslo.

Med stor suksess.

Den kjente designeren er lidenskapelig opptatt av rettferdig klesproduksjon, og er svært anerkjent for sitt arbeid med «grønn design».

I dag er kjolene til 42-åringen fra Stavanger godt kjent i store deler av verden.

Angelina Jolie, Kylie Minogue og Livia Firth er bare noen av de mange kjendisene som står på kundelisten.

CATWALK: Leila Hafzi har alltid vært opptatt av etisk produksjon og miljø. Her fra en av hennes kolleksjoner i 2011. Foto: Erik Aasheim

Hafzi syns livet som designer har vært – og er fortsatt – et lite eventyr. Samtidig er det ingen åtte til fire-jobb.

– Jeg har et stort fokus på jobb, noe som går ut over det å finne passende partner å stifte familie med, sier Hafzi.

Etter å ha brukt halve livet på karrieren, ble drømmen om å få et barn stadig sterkere. Men, å gå på date for å finne en passende mann til barnet sitt ble en stressende tanke.

«Fridde» på Facebook

Det var først da en venninne spurte Leila Hafzi om hun ikke «kjente noen», at ideen om et pappafrieri ble tydelig.

– Jeg visste jo at jeg hadde dårlig tid, så jeg måtte pushe meg til å gjøre det, sier hun.

KJOLE MED MENING: Leila Hafzi har troen på den store kjærligheten, og ser ikke bort fra at hun en dag står brud i en av hennes egne kreasjoner. Foto: Erik Almås

I mars 2017 bestemte Hafzi seg for å sende en lang melding, til sin gamle venn.

På det tidspunktet hadde hun ikke møtt Håkon på 20 år.

Og han bodde ikke alene.

For noen år siden fant nemlig Håkon den store kjærligheten – med Christian. De to er forlovet og bor sammen i Danmark.

Leila Hafzi har fulgt Håkon på både Instagram og Facebook. Og sett bilder fra hans liv sammen med Christian.

Bilder og oppdateringer fra deres hverdag, reiser og jobb har fått Hafzi interessert.

Hun syns kjærligheten mellom de to mennene virket utrolig sterk og ble nysgjerrig på om de stod i samme situasjon som henne. At de savnet et barn som de kunne oppfostre i trygge og gode rammer.

– Jeg tenkte «mann kommer etter hvert, nå hastet det med barn», sier hun.

Hun tar sats og sender «frieriet».

Leila Hafzi: LH Kjære Håkon og Christian, det har vært så gøy å følge deres kjærlighet og reiser. Rett og slett herlig! Siden sist jeg så deg Håkon har jeg jobbet med mitt...

– Det er ganske modig å sende en sånn melding – hva fikk deg til å gjøre det?

– For meg var dette helt naturlig. Jeg ville ha barn med en bra mann. En kjekk, trygg, stabil og leken pappa. Og mitt valg falt naturlig og intuitivt på disse to. Det var kjærligheten, energien og tryggheten deres, som fikk meg til å ville få et barn sammen med de, svarer hun.

Leila Hafzi forteller at det ikke har stått på dem, som både har villet gifte seg og gitt henne barn.

Pappafrieriet var derfor ingen nødløsning. Heller tvert om.

– Mange av mine venner med barn, lever i dag et delt samliv med «mine, dine og våre barn». En del av dem har todelt samvær og det er mye uenighet. Jeg ville derfor finne en mindre komplisert løsning, sier hun.

Leila Hafzi: LH (...) Så her har dere det altså – et aldri så lite frieri 😉 - Ønsker dere å sette barn til verden? - Ønsker dere å se på muligheten for et barn med meg? Særeste meldingen? Vel vel jeg hopper i det! God klem og kjærlighet, Leila ❤️

To dager senere lyser det i innboksen.

Hun har fått svar fra Danmark.

Drømmen om en liten venn

På dette tidspunktet var Leila Hafzi på jobbreise i Katmandu for å lage ny brudekolleksjon.

I likhet med en del andre designere, fotografer og produsenter har hun hver vinter de siste årene jobbet i Nepal. Sammen har de etter hvert blitt en stor vennegjeng som alltid bor på det samme gjestehuset, når de jobber i Nepal.

Leila Hafzi hadde fortalt om brevet til vennene sine her nede.

Pappafrieri engasjerte stort.

I to dager var det knyttet stor spenning til hva svaret fra ville bli.

«Har du hørt noe? «Har de lest meldingen»? «Hva tenker du de vil svare»?

Spørsmålene fra vennene hennes i Nepal kom hyppig.

Og når hun endelig får svar, står stemningen i taket.

Men svaret kommer ikke fra Håkon. Det er kjæresten, Christian, som skriver.

Flere kvinner har tidligere spurt dem om muligheten for et barn sammen, forteller han.

Leila Hafzi sitt «frieri» var derimot annerledes. Og de to mennene ble interessert.

Christian Bøving : CB (...) Du har vækket noget i os begge, som vi nok altid har drømt om. Nemlig det at få et barn – føre vores gener videre og se et lille menneske udvikles i trygge, kærlige og omsorgsfulde rammer. Jeg tror vi, Håkon og jeg, har meget at give til barn.

At mennene i Danmark var positive til ideen om et barn, tok Hafzi som en stor seier.

– Jeg husker jeg løp jublende ned trappen, og fortalte den gode nyheten til vennene mine i Nepal, sier hun.

Det var tidlig morning i Katmandu, og Hafzi minnes frokosten med vennene hennes der nede, som en fin fest.

GRAVID: For halvannet år siden tok Leila Hafzi et modig valg. – Jeg ville ikke gjort noe annerledes, sier hun. Foto: Steinar Engelsen

Så ringer hun sin mor, Berit Susanne Nordbø, hjemme i Norge.

Nordbø er allerede farmor til to barn og syns det hadde vært stas med flere barnebarn. Men tanken på å bli mormor ble stadig fjernere.

– Leila har jo alltid jobbet så mye, og har dermed har hun ikke hatt tid til å etablere seg sånn som de aller fleste gjør. Jeg trodde ikke jeg kom til å bli mormor, sier hun og blir rørt.

På telefon fra Katmandu forteller Leila Hafzi at hun nå har bestemt seg. Hun vil bli mamma. Ikke bare med én, men med to menn.

Håpet er at de tre, Håkon, Christian og Leila, sammen skal bli foreldre til et barn.

Reaksjonen mamma Berit gir datteren er tydelig.

– Jeg sa «gå for det»! Jeg støtter deg.

Nordbø visste at ideen til datteren Leila var veldig gjennomtenkt. Det var ikke bare en sprø og spontan idé.

TRE GENERASJONER: Leila Hafzi har latt seg inspirere av sin mors strikkeoppskrifter, og laget barneklær. Foto: Anita Hamremoen

– For 30–40 år siden så hadde dette vært helt uaktuelt. Og vi hadde ikke tenkt at det var mulig en gang. Men verden går fremover. Hun er jo ikke den første enslige som gjør dette, men hun er gjerne en av få som forteller om det, sier Nordbø.

Mamma og «The Dads»

De siste 20 årene er andelen barn som er født ved hjelp av assistert befruktning mer enn doblet i Norge.

JURIDISK AVTALE: Leila Hafzi har foreldreansvaret og Iben skal bo med mammaen. De to fedrene har krav på samvær. Foto: Privat

Her i landet er det til sammen født rundt 40.000 barn etter denne metoden. En metode som ofte blir debattert, og toleransen rundt assistert befruktning er ulik.

– Jeg får følelsen av et lykkebarn. At dette skulle bare skje, sier Leila Hafzi.

Christian Bøving : CB (...) synes vi skal mødes til en uforpligtende kaffe. Det er, som du skriver, kemien der skal passe. Du er en smuk kvinde, ben i næsen, karriere, drømme og et stort hjerte (...) De bedste hilsener, Christian og Håkon.

Halvannet år etter at Hafzi sendte sitt første brev til sin gamle venn i Danmark, blir de alle tre foreldre for første gang. Christian er den biologiske pappaen.

Lille Iben har én mamma – og to fedre.

Med titlene mamma, dad og far, skal de sammen oppdra datteren.

– Vi har barn fullt og helt sammen, og er sånn sett en del av den nye normalen, med familier som lever sammen med «mine, dine og våre unger», sier Hafzi.

Leila Hafzi er 42 år og nybakt mamma. Forsiktig løfter hun sin lille datter.

– Å få barn er helt fantastisk, og jeg tenker «hvorfor satte jeg ikke i gang før»? Da kunne jeg hatt flere, sier hun og smiler.

Muligheten til å velge

Med sin lille pike i armene føler Leila Hafzi seg som verdens heldigste.

– Jeg ville ikke gjort noe annerledes. Jeg er så stolt over å ha barn med «The Dads» at jeg nesten sprekker, sier hun.

LYKKEBARN: I august, to uker før termin, ble lille Iben født. Foto: Anita Hamremoen

Mange venter lenge med å få sitt første barn, og i Norge må stadig flere ha hjelp til å skape sin egen familie.

Tall fra SSB viser at den totale fødselsraten i Norge fra 2017 er på 1.67 barn per kvinne.

– Dette er et skremmende lavt tall i forhold til tidligere år. Med økende alder hos kvinnen reduseres fruktbarheten. I tillegg har man sett en drastisk nedgang i sædkvaliteten til menn i den vestlige verden i løpet av de siste 40 årene, sier Liv Bente Romundstad, forsker på Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvert år utføres det rundt 8000 behandlinger med assistert befruktning, viser tall fra Senter for fruktbarhet og helse.

Samlet sett vil åtte av ti par som starter et behandlingsløp ende med barn til slutt. Hvor lang tid det tar og hvor mange forsøk som kreves vil imidlertid variere.

– Gjennomsnittsalderen for dem som får sitt første barn etter assistert befruktning i Norge ligger nesten tre år over gjennomsnittsalder for dem som blir gravide på vanlig måte, sier Romundstad som i tillegg til forskerstillingen ved FHI også jobber som gyekolog på Spiren.

INSPIRERT AV IBEN: Leila Hafzi har designet baby-tøy. Hentesettet er den første kolleksjonen i en serie strikk for Sandnes Garn. Foto: Anita Hamremoen

Leila Hafzi hadde selv lyst til å fortelle denne historien for å unngå masse spørsmål.

Hittil har kun fått positive tilbakemeldinger.

– Folk syns det er vakkert og de skjønner at dette er et veldig ønsket barn, sier hun.

Brud i egen design

Hun er vant til lange dager som designer, men akkurat nå er Hafzi mest mamma.

Samtidig går hun nye veier som designer.

Med lille Iben som inspirasjon lager hun nå klær for de aller minste.

Leila Hafzi er singel, men har ikke avskrevet muligheten for å en dag finne en mann.

– Jeg har fortsatt troen på den store kjærligheten, og man skal ikke se bort fra at jeg en dag står brud i en av mine egne kreasjoner, sier hun og smiler.