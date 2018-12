Wedler vil ha Leif Larsen-gate

Christian Wedler (Frp) meiner tidlegare Stavanger-ordførar Leif Larsen (Ap) har fått for lite ære for at Stavanger blei oljehovudstad, skriv Aftenbladet. Etter «Lykkeland» foreslår Wedler å kalle opp ei gate etter Larsen, ordførar frå '68 til '71.