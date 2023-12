Vurderer utbygging av nytt funn i Norskehavet

Det tyske selskapet Wintershall DEA opplyser at Bergknapp-funnet i Norskehavet truleg inneheld mellom 44 og 75 millonar fat oljeekvivalentar. Dette er ei oppjustering av mengde utvinnbare ressursar, etter at selskapet har bora ein avgrensingsbrønn. Samstundes melder selskapet at Åre-formasjonen også kan vera aktuell for utvinning. I tilfelle dreier det seg om ei undervannsutbygging, opplyser Wintershall. Desse funna er på Maria-feltet i Norskehavet, om lag 200 km nord for Kristiansund.