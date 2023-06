Vurderer søksmål mot politiet

Kjæresten til Tina Jørgensen som ble funnet drept i Stavanger i oktober i 2001, vurderer å saksøke politiet, skriver Stavanger Aftenblad. Grunnen er han vil vite hvorfor politiet valgte å ikke tiltale 52-åringen fra Karmøy for drapet på Jørgensen. 52-åringen ble i februar dømt for 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs. Kjæresten og hans advokat har bedt om å få innsyn i politiets begrunnelse, men har fått avslag.