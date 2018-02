Vurderer søksmål

To lokale rådgivningsbedrifter vurderer å saksøke Nav Rogaland etter at et selskap på Østlandet vant en millionkontrakt om etablererkurs, skriver Aftenbladet. Kreativt Næringssenter og Vaardal-Lunde mener de ble utestengt fra anbudskonkurransen, og at reglene ble endret underveis slik at Aktiv Læring i Sandefjord skulle få kontrakten.