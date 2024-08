Vurderer sikkerhetstiltak på Karmsund bru

Statens vegvesen vurderer nå flere tiltak for å få slutt på de farlige trafikksituasjonene på Karmsund bru, skriver Haugesunds Avis.

Tyngre kjøretøy med en høyde over fire meter må over i motsatt kjørefelt for å ikke kollidere med brukonstruksjonen.

Statens vegvesen vurderer blant annet om det skal settes opp en mer solid høydeportal med en bjelke på tvers over brua.

Dobbel sperrelinje er også ett av tiltakene som blir vurdert.