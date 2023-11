Vurderer overvakingskamera på bussterminal

I over eitt år har det blitt gjort så mykje hærverk på bussterminalen på Solbakk i Strand kommune at Vegvesenet nå seier tydleg frå.

Dersom det ikkje blir slutt på hærverket må me vurdere å setja opp kameraovervaking, seier byggeleiar i Statens vegvesen Jone Mysing til Strandbuen.

Nedtagga toalett, nedriven vask og øydelagt stellebord er eksempel på hærverk som har skjedd den siste tida. Tidlegare har det også blitt avfyrt skott mot vindauga i bygget.