Vurderer motbrann for å hindre skogbrannen i å spre seg

– Vi har laget noen begrensningslinjer mot øst. Hvis brannen passerer den linja vil vi vurdere å tenne motbrann, sier Nils-Erik Haagenrud, brannsjef i Rogaland til NRK.

60 mannskaper fra brannvesenet og Sivilforsvaret i tillegg til to helikoptre jobber nå med å slukke brannen, som snart har pågått i en uke.

I tillegg er en rekke frivillige involvert i arbeidet.

Lørdagen har bydd på små problemer til nå og Haagenrud melder om god kontroll.

Utfordringen ser ut til å bli på søndag hvor det er spådd frisk bris, skriver Stavanger Aftenblad. Da frykter brannvesenet at brannen igjen vil komme ut av kontroll.

– Jeg er veldig skeptisk til den vinden som er spådd, sier brannsjefen.

Motbrann er "plan C"

En motbrann innebærer at brannvesenet antenner en stripe et godt stykke foran brannfronten. Motbrannen blir da dratt imot brannen som er på vei og lager en branngate.

– Alle branner trenger oksygen og da får vi det som kalles bakketrekk. Når bakketrekken er sånn passe, så tenner vi på, sier Haagenrud.

Denne typen tiltak er imidlertid krevende og brannvesenet håper å slippe en situasjon hvor motbrann blir nødvendig. I mellomtiden har de gjort andre forberedelser for å hindre brannen i å spre seg, dersom vinden tar seg opp.

– Motbrann er "plan C". Nå har vi har lagt to kilometer med slanger og fløyet inn pumper. I tillegg dynker vi og fukter arealet med skum, sier brannsjefen.

– Skum har egenskapen at det trekker ned i bakken. Utfordringen er at det er så skrinn jord her. Når vi måker unna 20 centimeter av jorda, er det så varmt at du ikke klarer å holde hendene der.

Skogbrannen på øya Ombo i Rogaland har snart pågått i en uke. Se video fra brannen her. Du trenger javascript for å se video. Skogbrannen på øya Ombo i Rogaland har snart pågått i en uke. Se video fra brannen her.

Ingen utsikter til regn

Haagenrud tror skogbrannfaren aldri har vært større i denne delen av landet. Det er heller ingenting som tyder på at det vil komme noe regn av betydning på Ombo i dagene som kommer.

– Det kan komme noen lokale byger, men selv om noen av disse skulle treffe Ombo vil det være altfor lite nedbør til å slukke brannen, sier meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo til Aftenbladet.

Fredag ble det klart at totalforbudet mot åpen ild, også ble utvidet til også å gjelde grilling i egen hage i store deler av Sør-Rogaland. I Bergen har samme forbud blitt innført.

Også på lørdag er brannvesenet ute og kontrollerer grilling. Så lenge skogbrannindeksen er på dette nivået vil forbudet forbli gjeldende, sier Haagenrud.

– Ikke alle er fornøyd med forbudet. Jeg skjønner det. Men vi greier ikke å håndtere mange store hendelser, selv om vi har god beredskap, sier han.

Brudd på forbudet mot åpen ild kan koste deg opp mot 6000 kroner. Brannvesenet ber innstendig om at folk respekterer forbudet.

– Jeg vet at politiet har skrevet ut bøter. Vi er uansett ikke ute etter å være slemme. Vi vil forebygge og informere. Vi flyr ikke med pekefingeren opp i ansiktet på folk, sier Haagenrud.