Vurderer lokale tiltak i Haugesund

I går var det over 50 smittetilfeller i Haugesund kommune, ifølge smittevernlege Teis Qvale. Smitten kommer i alle aldersgrupper. Ledelsen i kommunen vil i løpet av dagen i ta kontakt med andre kommuner i Nord-Rogaland for å finne tiltak for regionen. Disse kan komme på svært kort varsel.

– Vi vet ikke hvilke tiltak som blir bestemt, men det er mulig at de vil ligne tiltakene på Nord-Jæren, sier Qvale.

Kommunene på Nord-Jæren innførte munnbind-påbud, gjeldende fra i dag, tirsdag.