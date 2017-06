Vurderer bytte av klubb

Sven Erik Bystrøm vurderer nå framtida i Katjusja etter at han er vraket til Tour de France-rittet, skriver Haugesunds Avis. Bystrøm sier at han visste bruttotroppen på tolv ryttere måtte ned til ni og at jeg risikerte å ikke bli tatt ut, men jeg hadde et håp og må innrømme at jeg ble skuffet. Jeg har heller ikke fått noe særlig begrunnelse, sier Bystrøm.