Vurderer biogassanlegg

Det kan kommet et anlegg for biogassproduksjon, enten på Finnøy eller Rennesøy. Flertallspartiene i fylket var enige om dette i budsjettet for 2019. – Dette kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra veksthusene, sier Torfinn Ingeborgrud (MdG).