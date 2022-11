Vurderer å kreve erstatning etter oppsigelse av avtale

Norsk Landbrukstakst mener oppsigelsen av avtalen om taksering av pelsdyrgårdene, er usaklig. Landbruksdirektoratet sa opp avtalen med Norsk Landbrukstakst i forrige uke med begrunnelsen at partene ikke er enige om vesentlige forutsetninger for et videre samarbeid.

Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst skal møtes for å se om de blir enige om et økonomisk oppgjør etter oppsigelsen av avtalen.

Blir de ikke enige vil Norsk Landbrukstakst kreve erstatning, skriver advokat Svein Aalling i et brev til Landbruksdirektoratet.

Takseringsarbeidet er grunnlaget for erstatningen pelsdyrbøndene skal ha av staten etter at de måtte avvikle driften.