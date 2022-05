Vurderer å kreve erstatning

Sandnes kommune vurderer å kreve erstatning fra Statnett etter stein- og jordraset over Haukalivegen i Forsand, som sperret inne sju husstander, skriver Aftenbladet.

Sandnes kommune gjennomførte strakstiltak for 935.000 kroner for å gjenåpne veien, og en foreløpig kalkyle med bru eller kulvert for å permanent sikre veien er på 3 millioner kroner.