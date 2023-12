Vurderer å anke vedtaket frå fotballforbundet

Trass i at Avaldsnes mangla 600.000 kroner på å kunne vise til positiv eigenkapital ved utgangen av oktober, så vurderer talsperson for styret, Aase Simonsen, likevel å anke fotballforbundet sitt vedtak.

– Me snakka om anke i går, og me er positive til det. Me skal leita med lys og lykter for å sjå om me finn noko i dette som gir grunnlag til anke. Men det skal nok godt gjerast, seier ho.