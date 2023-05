Vonar på ferjeoppstart frå laurdag morgon

Den nye ferja som skal gå over Høgsfjorden mellom Lauvvik og Oanes, kan tidlegast starte i full drift frå laurdag morgon. Det seier dagleg leiar Hans Skaar i Fartøydrift AS. Ferja har vore på slipp på Bømlo og passerte Koparvik på veg sørover i ni-tida i dag. Planen er at mannskapet skal øve med ferja i dag og i morgon. I tillegg må Sjøfartsdirektoratet godkjenne drifta, før feja kan starte opp i vanleg drift, seier Skaar. Ferja Svelviksund frå 1978 har plass til om lag 20 personbilar.

Billettane kostar foreløpig 115 kroner for bilar inntil 4 meter, 145 kroner for bilar opp til fem meter og 175 kroner, dersom billengden er inntil seks meter.