Voldtektssiktet mann varetektsfengslet

Mannen som ble fremstilt for varetektsfengsling i går, siktet for tre voldtektsforsøk på to dager i Stavanger og Grimstad, er fengslet i fire uker, skriver Aftenbladet.

Mannen ble pågrepet etter det som beskrives som to forsøk på overfallsvoldtekt i Stavanger mandag.

To dager tidligere skal han ha forsøkt å voldta en kvinne i Grimstad, og Agder politidistrikt har overtatt alle tre sakene.