Voldshendelse i Stavanger: Skal sjekke video

Politiet har løslatt de to sikta mennene i 20-årene etter hendelsen natt til lørdag i Stavanger sentrum. To personer ble skadet etter å ha blitt stukket med det politiet tror var en kniv, men ifølge politiet er det verken fare for bevisforspillelse eller gjentakelse.

Politiet skal nå sjekke om det er noe videoovervåkning som kan kaste lys over hendelsen. Politiet skal også trolig foreta tekniske analyser av en beslaglagt kniv, men dette vil ikke skje før mandag, ifølge jourhavende Kjetil Solhaug.

– De to sikta knytter seg til hendelsen, men jeg ønsker ikke å kommentere mer utover det, sier Solhaug til NRK.