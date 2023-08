Voldshendelse er prioritert sak for politiet

Politiet bruker store ressurser på etterforskningen etter at en utviklingshemmet mann ble utsatt for vold på Karmøy lørdag kveld.

– Vi snakker med vitner, foretar avhør og sikrer både fysiske og digitale spor, sier politistasjonssjef Frode Klausen på Karmøy.

Klausen ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt om det faktum at hendelsen ble filmet og personen bak kamera i saken.

– Vi er ennå på et tidlig stadium, men jeg kan si at dette er en prioritert sak for politiet, sier Klausen.