Voldsepisode i Haugesund

Politiet etterlyser vitner etter at en 17-åring ble slått i ansiktet ved Bytunet i Haugesund i natt. Gjerningspersonen var forsvunnet da politiet ankom kl. 00.38. Ungdommen fikk et kutt over øyet, og ble kjørt til legevakta, melder Haugesunds Avis.