Vold på Tau-ferja

Politiet mistenker en 35 år gammel mann, for vold mot 21-åringen, som ble slått bevisstløs på Tau-ferja. Politiet melder på Twitter at de tok imot ferja på Jørpeland-siden, og fikk kontroll på både den fornærmede og mistenkte. Begge parter ble avhørt. Fornærmede har vært bevisstløs og ble fraktet til Stavanger Universitetssjukehus for observasjon.