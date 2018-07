Vokalisten i Kvelertak sluttar

Vokalist i Kvelertak, Erlend Hjelvik, skriv på bandet si Facebook-side at han sluttar i bandet. Han skriv at det var ei vanskeleg avgjerd å ta, men at han gler seg til å ta fatt på nye utfordringar. Han kjem heller ikkje til å vera med på dei fire siste konsertane Kvelertak skal spela i Noreg i sommar.