Vogntogkork i Drangsdalen

Klokka 05.26: Sju vogntog sperrar nå E39 i Drangsdalen i Lund kommune. Det er råd for mindre køyretøy å passera på staden. Politiet er like nord for Moi og stansar all nordgåande tungtrafikk for å hindre at begge retningar vert sperra. Bilbergar er varsla. Det er snøslaps i vegbanen.