Vogntog mangla kjettingar – 10.500 i gebyr

Statens vegvesen har sjekka tungtransport som køyrde forbi Krossmoen ved Egersund i dag.

I kontrollen oppdaga Vegvesenet at eitt køyretøy mangla sju kjettingar. Dette fekk sjåføren 10.500 kroner o gebyr for, og vedkommande fekk ikkje lov til å køyre vidare til andre stader enn ein forhandlar for kjettingar.

I tillegg fekk fleire sjåførar og firmaa deira gebyr på mellom 1000 kroner og 4000 kroner for brot på køyre- og kviletidsreglane.

Eitt køyreøy mangla bombrikkeavtale for tunge køyretøy. Her blei det skrive ut gebyr på 8000 kroner.