Vogntog kjørte av E39 ved Helleland

Det var svært glatt da et vogntog kjørte av E39 ved Hæstad sør for Helleland i Eigersund klokken 02.37. Ingen ble skadd i utforkjøringen. Politiet meldte ved femtiden at biler blir sluppet forbi puljevis mens bergingen av vogntoget pågår.