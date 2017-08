– Det er klart disse resultatene betyr ufattelig mye for oss, sier friidrettsleder Arild Netland i Sandnes IL.

Med Ingebrigtsen-brødrene og gullgutten Karsten Warholm på startstreken, blir årets NM en skikkelig godbit. I Sandnes regner de med gode besøkstall under mesterskapet 25.–27. august.

Geir Eikeskog, Stanley Wirak og Anders Netland er klar for NM i friidrett. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Venter 15.000

– Vi tror VM-suksessen vil gi oss langt flere tilskuere, og vi håper kanskje det kommer bortimot 15.000 inn portene i løpet av de tre NM-dagene, sier han.

Netland forteller at brødrene Filip og Jakob Ingebrigtsen trolig kommer til å løpe to øvelser hver under mesterskapet.

– NM på hjemmebane er veldig stort for meg. Selvsagt håper jeg å hente med meg noen medaljer der også, sa Filip Ingebrigtsen etter sitt historiske bronseløp på 1500 meter i London på søndag.

Familien Ingebrigtsen er de store profilene i arrangørklubben, men rundt dem gror det også godt.

Filip Ingebrigtsen etter bronseløpet på 1500 meter i verdensmesterskapet i friidrett i London. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi blir den norske klubben med flest deltakere under NM. Hele 29 utøvere har klart NM-kravene i år, sier daglig leder Geir Eikeskog i Sandnes IL.

Han forteller om en klubb med både topp og bredde – der mange unge står på venteliste for å få begynne med friidrett.

Friidrettshovedstad

– Jeg tror nesten vi kan kalle Sandnes for Norges friidrettshovedstad, utbasunerer Arild Netland.

Dette er en merkelapp som ordfører Stanley Wirak ikke har noe imot.

– Kall oss gjerne det, ler Wirak.

Ordføreren mener friidretten i Sandnes nå bærer frukter av langsiktig satsing i idrettslaget og gode idrettsanlegg. Han kan imidlertid ikke underslå at Sandnes er heldige som har en helt spesiell idrettsfamilie i byen.

– Det var en ufattelig prestasjon av Filip i helgen. Her snakker vi om å vinne medalje i en ekstremt tøff verdensøvelse, skryter Wirak.

Fikk stipend

På vegne av kommunen delte han ut et stipend på 50.000 kroner til bronsevinneren da han landet på Sola mandag. Tidligere har også storebror Henrik fått den samme støtten.

– Og fortsetter Jacob framgangen, er det ikke lenge til også han får et stipend, smiler Wirak.