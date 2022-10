En 52 år gammel mann fra Karmøy er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

Rettssaken er berammet til 7. november i Haugaland tingrett i Haugesund.

Det skjer 27,5 år etter at den 17 år gamle jenta ble funnet drept på Gamle Sundvegen lørdag morgen 6. mai 1995.

At det har gått så lang tid kan være et problem når vitnene i saken skal forklare seg.

– Du kan jo prøve selv å tenke 27 år tilbake i tid, og se om du kommer på noe helst, sier vitneekspert Ivar Fahsing.

Fahsing har tidligere jobbet som drapsetterforsker i Kripos, og underviser i dag ved Politihøgskolen, hvor han har ansvar for spesialisering av etterforskere.

Ivar Fahsing er førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo.

– Det å ha en rettssak om noe som skjedde for så lenge siden er ekstremt krevende når det gjelder hva man legger til grunn av det vitnene sier, mener Fahsing.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene fra Karmøy som siktet for drapet.

Støttes på gamle politiavhør

Heldigvis kan en i Tengs-saken støtte seg på gamle politiavhør og forklaringer som ble gitt da drapssaken var oppe i herredsretten i 1998 og lagmannsretten i 1999.

Lagdommer Rune Bård Hansen er medlem i dommernes mediegruppe. Han mener også at det kan være en utfordring at det har gått 27 år siden hendelsen, men peker på at forklaringene fra 1998 og 1999 kan få en sentral rolle i rettssaken.

– De fleste vitnene ble avhørt av politiet den gangen, og politiforklaringene er dokumenterte. Det man eventuelt har glemt gjennom disse årene, kan man bli påminnet om ved at det leses opp under politiavhørene, sier Bård Hansen.

Rune Bård Hansen er lagdommer i Agder lagmannsrett og medlem i dommernes mediegruppe. Foto: Aina Indreiten / NRK

Samtidig er det flere utfordringer med de nedskrevne politiavhørene.

– Hvis det er noen feil i de første avhørene, så er det jo omtrent null sjanse for at de feilene blir korrigert av ditt eget minne. Du vil være fullstendig slave av det som ble skrevet ned, sier vitneekspert Fahsing.

Svein Magnussen professor i psykologi, og har i mange år kurset dommere og advokater om vitnepsykologi. Han er enig med Fahsig, og legger til:

– Hvis noen av vitnene har snakket sammen før de ble avhørt, kan de gjensidig påvirke hverandre.

Husker lite etter få timer

Hukommelsen fungerer slik at minnene våre blekner etter få timer. Dette ble det forsket på allerede på slutten av 1800-tallet av professor Hermann Ebbinghaus i Tyskland.

Ebbinghaus presenterte i 1885 glemmekurven om hva vi kan huske av dagligdagse ting.

– Kurven viser at vi taper 60 prosent av informasjonen vi får inn bare i løpet av den første timen, og så husker vi mindre og mindre, sier Fahsing.

Minnet blekner, og til slutt så forsvinner det.

– Minnet er ikke skapt for rettssaker der vi skal være pinlig nøyaktige, sier Fahsing.

Derfor et det viktig å ha noen kontrollpunkter, som enten kan hjelpe vitnet å huske eller som kan tidfeste når noe skjedde.

I Birgitte Tengs-saken er politibilen som kjørte gjennom Kopervik sentrum kl. 00:07 drapsnatten et viktig referansepunkt.

Til sammen har tre vitner forklart at de så ei jente som likner Birgitte snakke med en sjåfør inn vinduet eller døra til en ukjent bil som stod parkert i Hovedgata.

– Dette kan være et viktig kontrollpunkt dersom vitnene selv kommer på at de så politibilen, sier Fahsing.

Også Magnussen er opptatt av det må finnes kontrollpunkter.

– Dersom det er flere vitner som forteller det samme er det større grunn til å stole på at vitneobservasjonene er korrekte, sier Magnussen.

Kan utgjøre fare for rettssikkerheten

Samtidig er det viktig at vitnene ikke diskuterer hva de har sett med hverandre.

– Hvis noen av vitnene har snakket sammen før de blir avhørt, kan de gjensidig påvirke hverandre, sier Magnussen.

Svein Magnussen er professor i psykologi. Han sier at dersom det vitnene forklarer i dag ikke stemmer med det de har forklart tidligere, må man legge de første forklaringene til grunn fordi de ligger nærmest i tid til selve hendelsen. Foto: Universitetet i Oslo

I sum betyr dette at rettssikkerheten kan være i fare.

– Ja, naturligvis gjør det, dersom en legger for stor vekt på vitneobservasjoner, sier Fahsing.

Faren er at dommen kan bli feil eller en ikke kan avsi en dom på grunn av for dårlige opplysninger.

– Du påvirkes av det andre har fortalt deg. Hvis du har et svakt minne, kan det andre har fortalt deg erstatte ditt egentlige minne. Det er det verste for rettssikkerheten, sier Fahsing.

Kontrollinformasjonen som kan vise at du for eksempel var på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt være viktig for å etterprøve et vitneutsagn. Dette kan for eksempel være en politirapport, et mobiltelefonsignal, en minibankutskrift eller en kvittering fra en restaurant eller et hotell.

Samtidig mener Fahsing at aktørene i norsk rettssystem er godt kjent med styrkene og svakhetene rundt vitneobservasjoner.

– Domstolen har en tradisjon for å søke kryssjekkende informasjon, og vil være forsiktig med å legge usikre vitneobservasjoner til grunn, sier Fahsing.

Rune Bård Hansen sier det er umulig å svare på om dommen kan bli feil.

– Ofte er det en mulighet, men den bør være fryktelig liten. Jeg tror ikke muligheten for at dommen blir uriktig er større etter en gjenåpning av saken. Snarere tvert imot.